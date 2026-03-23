ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, קיבל עשרות בחורי ישיבת צמח צדיק ויז'ניץ מאלעד לשיחה מיוחדת אודות המצב הקשה השורר כיום בארץ ישראל, אך השיא היה כאשר הסביר כי אין הבדל בין חסידים לליטאים - מה שהפך לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות | "בבלי" עם התיעוד והתמלול המלא (עולם הישיבות)
הוא לבוש בקפוטה ירושלמית פשוטה וכיפה לבנה ענקית על ראשו, אך תחתיהן מסתתרת אש לוהטת של דורות קדומים • משנות היתמות המוקדמות, דרך הבדידות בסמטאות אומן ועד להנהגה הסוחפת בלב מאה שערים • הצצה לדמותו היוקדת של הרבי 'מקרעטשניף כפר עטה' שמשלב את עבודת "קרעטשניף" עם תורת ה"חיזוק" של ברסלב • "אני לא משחק משחקים, אני פשוט אותנטי ללא פילטרים" • 'בבלי' בפרופיל מיוחד ומקיף על האדמו"ר שבוחר דווקא בסדקים, כי משם חודר האור (חסידים, מגזין)
עם כניסתו של חג האור, חג החנוכה, מתמלאות חצרות האדמו"רים באור יקרות, שמחה ודבקות. "בבלי" שמח להגיש לקוראיו כשולחן ערוך ומלא, סיכום מקיף ומיוחד של כל מעמדי הקודש המרכזיים שהתקיימו ברחבי העולם היהודי, מכל ריכוזי החסידות ומקצווי תבל | אנו רואים חשיבות עצומה להגיש בפניכם תיעודים מגדולי ישראל בעבודתם הקדושה, אם יש בידיכם תיעוד וידאו או תמונות ממעמדי הקודש – אל תמנעו טוב מבעליו ותשלחו אלינו את החומרים לצורך פרסום | כתובת המייל לשליחת תיעודים - בגוף הכתבה | חנוכה תשפ"ו (חסידים)
אלפי תמונות, ואולי עשרות אלפי תמונות, ישנן מהרבי מליובאוויטש זי"ע. אבל לאחרונה התגלה אוסף חדש ונדיר, מהשנים המוקדמות יותר שכמעט ולא תועדו | מי שצילם את התמונות הוא המשב"ק שהגיע מהארץ, והצליח להחדיר מצלמה זעירה (עולם החסידות)
השנה החולפת הייתה מלאה באירועים מיוחדים, מרגשים ומרוממים | אנו ב'בבלי' סיקרנו אלפי אירועים בחצרות הקודש, היכלי הישיבות ומסעות גדולי התורה | מכל אלה, בחרנו להביא בפניכם את חמשת הרגעים מהעולם החסידי שנגעו בלבבות רבים וזכו למספר הכניסות הגבוה ביותר | הצטרפו אלינו למסע בזמן אל רגעי שיא של אמונה, שמחה ותקווה (חסידים)
ביןהזמנים הוא הקונקשן של השנה,ילדים ומבוגרים, כולם צריכים נחיתה זמנית |אם היום שווייץ אואוסטריה הם יעדי תיירות,בעבר הייתה זו מארינבאד| כיצדעיירה מנומנמת הפכה למרכז האליטה הפולנית? אדמו"רים,רבנים, שועי עולם סופרים כמו 'מרק טווין' 'ושלום עליכם', וגם מלך שאכלגפילטע פיש ומלכת הולנד שניגשה לבקש ברכה מהרבי |"הכל מעלין למריאנבאד" (חרדים)
בעוד המפלגות החרדיות מנהלות מגעים בניסיון להגיע לחוק גיוס מוסכם, שיכלול יעדי גיוס וסנקציות קשות ומאיימים לתמוך בפיזור הכנסת באם לא תהיה התקדמות של ממש בחוק, יוצאים גדולי פוסקי ההלכה החסידיים בפסק הלכה דרמטי האוסר מכל וכל גיוס לצבא - גם של מי שלא לומד תורה | הפוסקים מדגישים את האיסור בגיוס למסלולים החרדיים - בשל שלל סיבות אותן הם מפרטים במכתבם | פסק ההלכה הדרמטי (חדשות, חרדים)
רגע לפני שאתם שולפים את המצלמה לתעד בחור ישיבה שמסתובב ב'פארק הלאומי' או בחוף רידינג - תקראו בבקשה את הסקירה על סדר היום העמוס של בחור חסידי בישיבה, מהטבילה במקווה בשעות הבוקר המוקדמות ועד ללימודי סדר שלישי בשעות הלילה המאוחרות, תוך התייחסות לשגרת הלימודים, התפילות והפעילויות הנלוות (מגזין חג)
לרגל
יום ההילולא של רבי דוד מטאלנא זצ"ל
שחל ב-י’ אייר | שורות קצרות על דמותו הפלאית של הרבי
הראשון מטאלנא שפעל ישועות בקרב הארץ | "ככה אני פועל מופתים
לכל הבאים אלי",
ומדוע חשש הרבי מפרשת
אחרי מות?
וַיְהִי דָוִד לְכָל
דְּרָכָו מַשְׂכִּיל (יהדות
ואקטואליה)
רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל,
האדמו"ר
מקאליב,
שיום ההילולא שלו חל
בכ"ג
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של של 'אוד מוצל מאש' שהקדיש את חייו לקירוב
רחוקים ולהנצחת זכרם של הנרצחים בשואה,
שהיו ליבו וקולו המרטיט
מלאים געגועים לשכינה ולגואלת ישראל |
"גם כי אלך בגיא
צלמוות"
(יהדות ואקטואליה)
רבי
בנימין זאב מזברז' זצ"ל
שיום
פטירתו חל בג’ בניסן – כיכר השבת עם שורות
קצרות על דמותו של צדיק תמים,
מגדולי
האדמו"רים
בדורות הראשונים של תנועת החסידות שראה
אך טוב וחסד בכל יהודי באשר הוא | "וגילו
בצדיקים"
(יהדות
ואקטואליה)
רבי יעקב
יוסף טברסקי האדמו"ר
מסקווירא זצ"ל
שתאריך פטירתו חל בב’ ניסן | שורות קצרות על דמותו של רבי נערץ ורב חסד
להושיע | מייסד את עיירת ניו-סקוור בארצות
הברית כמרכז רוחני עבור צאן מרעיתו |
על
המנהג הנפלא של חצר סקווירא, ומה עושים כשילד קטן הולך לאיבוד?
(יהדות
ואקטואליה)
רבי יוסף ברוך הלוי אפשטיין
מניישטאט,"דער
גוטער איד"
שתאריך פטירתו חל ב-י’
באדר | שורות קצרות על דמותו
של צדיק שהתפרסם כבעל מופת ופועל ישועות שרבים נהרו אליו וקבלו ממנו עצה וברכה |
"רבי אומר,
איזוהי דרך ישרה"
(יהדות ואקטואליה)
הצצה מרתקת לדרכו של האדמו"ר מפיטסבורג באשדוד, המציג את גישתו הייחודית של רבי נאמן לחסידיו ולאוהדיו המעריצים אותו | וכן, למה הגבאי המיתולוגי מסאטמר הרב משה פרידמן התחרט על התפלגות חצר הקודש סאטמר לשתי חצרות? (מגזין / חסידים)
רבי דוד בידרמן זצ"ל, מייסד חצר לעלוב לשם ולתהילה שתאריך פטירתו חל ביום
ז’ בשבט | שורות קצרות על
דמותו הפלאית מלאת הענווה |
הצדיק שאהב כל איש
ישראל כבנו יחדו ועשה חסד בכל מאודו | "זכות
ראשונים" (יהדות
ואקטואליה)