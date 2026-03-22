בבלי
"ככה אומרים"

"לראש הישיבה יש רוח הקודש?" | צפו בתשובה המפתיעה של הגרמ"ה הירש

הגרמ"ה הירש נשאל על ידי הסופר שלמה קוק, על מציאות של ישועות ורוח הקודש גם בדור שלנו והשיב: "כתוב ברמב"ן שיש הרגשה שכך יהיה" | תיעוד מהשיחה המרוממת (חדשות חרדים)

השיחה בין קוק למנהיג הליטאי

בשבוע האחרון הוגש למנהיג הליטאי וראש הישיבה , ספר חדש בעברית העוסק בדמותו של הרבי מריבניץ זצ"ל.

מי שתרגם את הספר לעברית, הסופר ו, נכנס לביתו של ראש הישיבה והעניק לו את הספר.

במהלך השיחה סיפר ראש הישיבה כי הכיר את הרבי מריבניץ בשנים שבהן שהה בארצות הברית, ועיין בכמה מן הקטעים המתוארים בספר.

לאחר מכן שאל קוק את ראש הישיבה: "האם יש מציאות של כוח לחולל מופתים בידי גדולי התורה?".

ראש הישיבה השיב במקום: "יש רוח הקודש כזה. יש דבר כזה. כתוב ברמב"ן שיש איזו הרגשה שכך יהיה".

שלמה קוק: "בכל דור יש דבר כזה?".

הגרמ"ה: "כן, כן". ר' שלמה קוק: "גם בדור הזה?".

הגרמ"ה: "כן".

שלמה קוק: "לראש ישיבה יש?".

הגרמ"ה צחק, אך לא השיב ושלמה קוק הגיב: "ככה אומרים".

ראש הישיבה (מחייך): "ככה אומרים?"

