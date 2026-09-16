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מעמד מרומם של הכנה לימים הנוראים בעטרת גבריאל בהשתתפות גדולי הדור • הגר"ד לנדו עמד על מעלת האברכים מחזיקי העולם, והמשגיח הגר"ד סגל תירץ את הקושיא הידועה על מנהגי אלול

מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)

מעמד מרומם של הכנה לימים הנוראים התקיים בבני ברק לאברכי ישיבת עטרת גבריאל, בהשתתפות גדולי הדור. בין המשתתפים: הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, המשגיח הגאון רבי דן סגל, הגאון רבי אליהו סלים, הגאון רבי שמואל שטיינמן, הגאון רבי חיים פיינשטיין ועוד ראשי ישיבות וגדולי תורה.

ישיבת עטרת גבריאל הוקמה לפני כחמש שנים על ידי הגאון רבי אברהם ישעיהו אלקיים, והמעמד נועד לעורר את האברכים לקראת ימי הדין.

הגאון רבי דב לנדו פתח את דבריו בשבח האברכים ובני התורה המחזיקים את העולם על כתפיהם. "רק בזכות לימוד תורתם העולם מתקיים", אמר ראש הישיבה, והדגיש את מעלתם הייחודית של לומדי התורה.

הגאון רבי משה הלל הירש קרא לאברכים להתחזק בלימוד התורה, והוסיף כי מעלתם של אברכים הלומדים ללא דברים בטלים היא בגדר "מצווה ועומד", ומעלתם גדולה יותר מאשר אברכים הלומדים אך מערבים דברים בטלים בלימודם. "זו ההכנה הגדולה ביותר ליום הדין", סיכם ראש הישיבה.

מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)
מהמעמד בישיבת עטרת גבריאל (צילום: יעקב כהן)

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