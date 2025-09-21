בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין בבלי)
"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)
עם ישראל מציין היום את יום פטירתו של אחד מענקי הרוח היהודיים הגדולים ביותר בדורות האחרונים - הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל | מחבר הספרים הנודע הגרש"י מלר חושף מספר סיפורים לא ידועים על דמותו של הרב ועל מה חשבו עליו גדולי ישראל | מיוחד ומרתק (חדשות חרדים)
נמצאים אנו בימיו הראשונים של חודש אלול,
היכלי הישבות ובתי המדרש מלאים וקול התורה נשמע ברמים בבחינת 'כפטיש יפוץ סלע' | איזה סוג לימוד מכין
את הלב ליום הדין? ומדוע תורת הפשט מטהרת את הלב ביותר? (יהדות ואקטואליה)
בני הישיבות, עמלי התורה הקדושה, מחזיקים את העולם בלימודם, ובימים קשים אלו - גם את חטיבות צה"ל הלוחמות בעזה, ביבשה באוויר ובים | למרות שגדולי ישראל לא הורו על ביטול בין הזמנים - השאלה עדיין ראויה להישאל: איך אפשר לצאת לנופש ולטיולים בזמן שחיילינו נלחמים ול"ע נהרגים בעזה? | יצאנו לשאול את בחורי הישיבה - והופתענו מהתשובות שקיבלנו (בין הזמנים, מגזין)