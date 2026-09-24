יונתן משה קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 תושב ביתר עילית, שנעצר על ידי צבא אוקראינה מיד לאחר ימי ראש השנה בעת שהיה בדרכו חזרה לארץ משהותו סמוך לציון רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן, שוהה במחנה מעצר צבאי סמוך לאודסה. בימים הקרובים הוא צפוי להשתבץ בתפקיד רפואי ביחידה צבאית בעיר חרקוב שבצפון מזרח המדינה.

'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' עדכנה כי הצבא האוקראיני הודיע רשמית על מעצרו. בארגון מבהירים כי קרלינסקי לא ישובץ בתפקידי לחימה ולא יישלח לאזורים מסוכנים, אלא ישרת במקצועו האזרחי כרופא.

בסרטון שיונתן שלח לפדרציה הוא עדכן: "כרגע אני נמצא במקום גיוס של צבא אוקראינה. מתייחסים אלי כאן בכבוד, אך אני לא יכול למלא חובות צבאיות עקב אמונות דתיות שאינן מאפשרות לי להשתמש בנשק".

הסיבה לעיכובו ולגיוסו נעוצה בעובדה כי בטרם עלה לארץ והתקרב לחסידות ברסלב, שירת קרלינסקי בצבא האוקראיני. על כן, מבחינת החוק המקומי הוא נחשב כאזרח החייב בחובת גיוס בשעת חירום.

מאות חיילים ומטס הצדעה למנהיג סין ישראל גרוס | 23.09.26

בהודעת 'פדרציית הקהילות היהודיות' הוסבר הרקע לניסיונות השחרור שלא צלחו: "ניסינו לפעול לשחרור יונתן קרלינסקי אבל הדבר לא היה שייך. העובדה כי הוא מחזיק בידע ברפואה ונוכח החוסר הגדל של הצבא האוקראיני בכל איש רפואה, גרמו לכך שהצבא זקוק לו מאוד כעת ולא יוכל לשחרר אותו. מה גם שהוא שירת בעברו בצבא האוקראיני ומבחינתם הוא שייך אליהם".

בארגון הדגישו כי למרות הנסיבות המורכבות, נעשים מאמצים כבירים לדאוג לכל צרכיו הרוחניים והגשמיים של קרלינסקי: "דאגנו שיהיה לו אוכל כשר גם לימי החול, גם לשבת האחרונה, גם לסעודה המפסקת של ערב יום כיפור וגם לצאת הצום. הבאנו לו גם מחזור תפילה, והוא קיבל מאיתנו את 'ארבעת המינים' לחג הסוכות". את המצרכים והציוד הגיש לו נציג הפדרציה, הרב יעקב סיניאקוב, הפועל בשטח עם חיילים יהודים.

הרב מאיר סטמבלר, יו"ר פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, התייחס לתקרית והסביר את המורכבות האזרחית והביטחונית במדינה: "אוקראינה נמצאת במלחמה קשה מאוד מול אויב אגרסיבי שנמשכת כבר קרוב לחמש שנים ופוגעת באנשים, בבניינים, בבתי ספר ובבתי חולים. אנשים נהרגים בכל יום ולכן יש מחסור גדול של כוח אדם. כל אזרח אוקראיני נצרך פה, ואין אפשרות להשיג פטורים. בהשוואה לישראל – זה כמו שחמאס וחיזבאללה יפלשו למדינה ולא יצליחו להדוף אותם גם אחרי שנים. זו מלחמת קיום של ממש".

לצד זאת, שיבח הרב סטמבלר את התחשבות הצבא בצרכיו הדתיים של קרלינסקי: "אוקראינה עושה כל מה שהיא יכולה ואנחנו מאוד מודים לה על ההתחשבות בצרכים של כל הדתות ושל כל חייל. קרלינסקי הבהיר שמבחינה דתית הוא אינו מעוניין להחזיק נשק, והרשויות הלכו לקראתו ושיבצו אותו כרופא. אולי בהמשך נוכל לשלב אותו במסגרת הרבנות הצבאית של צבא אוקראינה".