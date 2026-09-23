מחדל הנתונים, האסון במאה שערים והמהפכה בחברון • מעייריב 

שריפת ענק פרחה ברחוב שערי פינה במאה שערים, כילתה מבנה וגרמה לאסון רוחני כבד עם השמדתם של עשרה ספרי תורה יקרים שחולצו במצב קשה. למרות מאמצי לוחמי האש לשלול לכודים, האירוע לוהט לא רק בשל הלהבות אלא גם בשל גידופים קשים שהטיחו קיצונים נגד כוחות ההצלה בזירה המורכבת.

חימום יחסים: פרס "אוהב ישראל" למיליי

לקראת נאומו הדרמטי בעצרת הכללית של האו"ם והפסגה המדינית המכרעת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ערך ביקור רשמי ומרגש בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק. המנהיג הבלתי-מתפשר קיבל מהנהלת המוסד את פרס "אוהב ישראל" על תמיכתו האיתנה, לקראת סדרת פגישות רמות-דרג נוספות.

המהפכה הטכנולוגית: שבועות של עבודה נחסכו

מהפכה טכנולוגית חסרת תקדים בישיבת חברון: תוכנה ממוחשבת ייעודית ניהלה לראשונה בהצלחה את שיבוצם המדויק של למעלה מ־2,700 מתפללים וחסכה שבועות ארוכים של חישובים ידניים מפרכים. המערכת החדשה סידרה מעל 600 ספסלים בהיכל, כאשר לצדה שולב פתרון יצירתי של דבק ייעודי שקיבע את הספסלים וחיסל סוף-סוף את צפיפות המעברים ההיסטורית.

מכה תקשורתית: גלובס נאלצו להתנצל

מכה אדירה לאמינות התקשורתית: פרויקט "המשרוקית" של עיתון גלובס נאלץ לפרסם תיקון מקיף והתנצלות רשמית לאחר שיו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק פינדרוס, חשף כשלים חמורים בנתונים. התברר כי הטענה לפיה כל משפחה משלמת 1,700 שקל בחודש על השתמטות שגויה מיסודה, והעלות האמיתית והישירה עומדת על 144 שקלים בלבד בחודש למשפחה.