שריפה גדולה במאה שערים: ספרי תורה מפוייחים חולצו מבית הכנסת הבוער 

שריפת ענק, חריגה בהיקפה, פרצה היום (רביעי) בשכונת מאה שערים בירושלים, ברחוב שערי פינה. עשרות אנשי צוותי חירום והצלה מיהרו לזירה כדי לשלול לכודים, ולהעניק סיוע במידת הצורך.

מתיעודים שפורסמו מהזירה, נראית השתוללות האש הדרמטית: הלהבות העזות פרצו בעוצמה רבה מתוך אחת הקומות העליונות של מבנה מגורים ברחוב שערי פינה, כשהן מלחכות את הגג והקירות החיצוניים. ענן אפור ושחור סמיך היתמר למרחקים. לפי שעה לא ברור מה הוביל לשריפה הגדולה.

כעבור דקות מורטות עצבים, של פעילות כוחות החירום, התברר כי לא ידוע על לכודים בסיעתא דשמיא בדירות. יחד עם זאת, מספר ספרי תורה נפגעו באופן משמעותי בשריפה וחולצו בידי לוחמי האש כשמצבם "לא קל".

​מפקד האירוע מת"ח האומה, טפסר משנה שי נחמיה: "לוחמי האש פעלו בנחישות בשריפה המפותחת במבנה הארעי וביצעו סריקות מהירות ששללו הימצאות לכודים. במהלך הפעולות חילצו הצוותים מספר ספרי תורה מתוך האש. בשלב זה אנו מרכזים מאמץ בכיבוי סופי, והאירוע לקראת הכלה".

מהמשטרה נמסר: "​כוחות משטרה של מחוז ירושלים הוזעקו לפני זמן קצר לשכונת מאה שערים בירושלים בעקבות דיווח על שריפה שפרצה במבנה. ​השוטרים פועלים במקום לצד לוחמי האש של כבאות והצלה וגורמי הרפואה, על מנת לוודא את פינוי כלל התושבים מהמבנה, למנוע פגיעה בחיי אדם ולאפשר לכוחות ההצלה והחירום לפעול במהירות ובבטחה.

​השוטרים פועלים להכוונת התנועה באזור ולשמירה על צירי התנועה פנויים למעבר רכבי חירום. ​הציבור מתבקש להימנע מהגעת עוברי אורח לאזור השריפה על מנת לאפשר לכוחות ההצלה לסיים את פעולתם".

מכבאות והצלה לישראל נמסר: "​מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על שריפה שפרצה בשכונת שערי פינה בירושלים, מלווה בעשן רב המיתמר מהמקום. ​בעקבות הדיווח, כוחות מתוגברים של לוחמי אש מתחנת מרחב האומה הוזנקו לזירה. עם הגעת הצוותים למקום, זיהו לוחמי האש שריפה מפותחת מאוד. הצוותים החלו מיד בפעולות לכיבוי מוקד הבעירה, ובמקביל מבצעים כעת סריקות נרחבות לאיתור ושלילת הימצאותם של לכודים".