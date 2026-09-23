סוכה צנחה מהמרפסת לכביש – עובר אורח ניצל בנס

אירוע דרמטי התרחש בתחילת השבוע, בערב יום הכיפורים, ברחובות שכונת שערי חסד בירושלים. סוכה שהוקמה על מרפסת באחת הקומות בבניין מגורים נתלשה ממקומה עקב משבי רוח עזים, ונפלה ישירות אל הכביש והמדרכה למטה.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שהגיע לידי 'כיכר השבת' נראה עובר אורח הצועד על המדרכה ברחוב השקט. לפתע, כשהוא מבחין בצל גדול ובחפצים שמתרסקים מלמעלה, הוא קולט את הסכנה ונמלט במהירות.

תוך שניות ספורות, דפנות הסוכה, הסכך וקורות העץ נחתו בדיוק במקום שבו צעד ההולך רגל רגעים קודם לכן.

תושבים בשכונה שהיו עדים למתרחש סיפרו: "שמענו רעש אדיר של התרסקות. הסוכה פשוט התפרקה באוויר ועפה כמו עפיפון ענק במורד הבניין. רק בסיעתא דשמיא ובנס גלוי הולך הרגל הספיק לברוח, ואף אחד לא נפגע".