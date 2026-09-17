סערה פוליטית וחינוכית פרצה השבוע בכפר סבא, לאחר שחברת מועצת העיר שלי סבר הגישה את התפטרותה הרשמית לראש העיר רפי סער. ההתפטרה, שתיכנס לתוקף ב-30 בספטמבר 2026, הגיעה בעקבות מחלוקת סוערת סביב מדיניות שיבוץ סייעות בגני הילדים העירוניים.

במרכז העימות עמדה טענה חריפה של סבר: בכפר סבא קיימת הנחיה לפיה בגנים הדתיים והחרדיים לא משובצות סייעות שאינן יהודיות, בעוד שבגנים החילוניים משובצות גם סייעות מהמגזר הערבי. לדבריה, מאגר העובדות בגנים העירוניים מורכב מיותר מ-50% עובדות מהמגזר הערבי, אך אלו אינן משובצות ביותר מ-20 גנים דתיים וחרדיים בעיר.

התוצאה, כפי שתיארה סבר, היא עומס שיבוץ בלתי שוויוני בגנים החילוניים, בעוד שסייעות יהודיות נשלחות לכלל הגנים. היא הדגישה כי כיום, כאשר השיבוץ בכלל גני הילדים עבר לאחריות החברה העירונית לתרבות ופנאי, מדובר במדיניות עירונית שלטענתה מהווה הפרדה בלתי חוקית.

פינג-פונג אימיילים סוער והתפטרות

הוויכוח החריף התנהל ביום רביעי, 16 בספטמבר 2026, בתפוצה רחבה ובפינג-פונג אימיילים עם העתקים לבכירי העירייה. במכתב ההתפטרות תיארה סבר מסכת לחצים אישית קשה, וציינה כי ההחלטה התקבלה לאחר "ריבוי איומים, תביעות, ריבים תקשורתיים בלתי פוסקים וחוסר תחושת מוגנות מוחלטת".

היא כינה את המתרחש במועצה "הצגה עירונית של צעקות, השפלות וקבלת החלטות לא ענייניות". לאחר מכן פרסמה פוסט שבו כתבה: "רק שתבינו את עוצמת האיומים שאני חווה ברגעים אלה ממש... איני מוכנה עוד לשאת את הלכלוך והזוהמה הזאת".

מנגד, יו"ר הנהגת ההורים העירונית ערן ורנר דחה בתוקף טענות לאיומים וציין כי עמד על דרישה נחרצת להתנצלות על דברים שנאמרו כלפי הנהגת ההורים. ורנר הבהיר כי הנהגת ההורים אינה המעסיק, אינה הגורם המשבץ ואינה סמכות מנהלית, וכי דרישתה הייתה מקצועית ופדגוגית: שבכל צהרון תהיה לפחות עובדת אחת הדוברת עברית כשפת אם.

קשיי שפה והשלכות על החינוך

ההשלכות של מדיניות השיבוץ, כפי שתיארה סבר, נפלו ישירות על החינוך הממלכתי. היא ציינה כי הורים חילונים רבים מלינים בקבוצות וואטסאפ על קשיי שפה של סייעות מהמגזר ועל פערי שפה שנוצרים בגנים החילוניים. כמו כן, הוסיפה כי בכפר סבא ישנם הורים בגנים דתיים או חרדיים שככל הנראה לא ישלחו את ילדיהם לגן אם תשובץ בו סייעת ערבייה.

הפרשה בכפר סבא מצטרפת למגמה רחבה יותר במערכת החינוך. באוקטובר 2025 נחשפה פרשה חמורה בגן לחינוך מיוחד בהרצליה, שם התלוננו הורים כי ילדיהם החלו לחקות תפילות מוסלמיות ולחזור הביתה עם מילים וקללות בערבית, לאחר שנחשפו להתנהלותה של גננת מוסלמית במקום.

במקביל, נתונים שנחשפו לאחרונה בוועדת החינוך של הכנסת גילו כי בתוך חמש שנים שולבו קרוב ל-5,000 מורים מהמגזר הערבי בבתי ספר במגזר היהודי. גורמים המעורים בפרטים התריעו כי המהלך הרחב מתבצע ללא מדיניות כתובה וברורה וללא שקיפות ציבורית מספקת, מה שהוביל את יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות, להודיע על קיום דיון דחוף בדרישה לקביעת מדיניות ופיקוח.

במישור הפוליטי המקומי, בכפוף להשלמת הליך ההתפטרות, מי שצפויה להיכנס למועצה במקומה של סבר היא המועמדת הבאה ברשימתו של ראש העיר - רו"ח הדר גן-אל קריגר, בעלת רקע בפעילות ציבורית בתחום החינוך והנהגת הורי הגנים. סבר נכנסה למועצה מטעם רשימתו של סער, התרחקה במהלך הקדנציה מסיעתו ולבסוף פרשה ממנה, וכעת היא עוזבת את המועצה עצמה.