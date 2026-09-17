בבלי
מאיימים בצעדים משפטיים

עימות סוער בעיריית בני ברק: העובדים מתקוממים נגד הקיצוצים

אסיפת ועד העובדים הפכה לסוערת • העובדים מוחים על הפגיעה בשכר ודורשים שהקיצוצים יחולו גם על הבכירים • התיעודים מהעימות הקולני עם המנכ"ל

עיריית בני ברק (צילום: פלאש 90 )

אסיפת הסברה שכינס היום (יום חמישי) ועד עובדי הפכה לעימות סוער, על רקע תוכנית ההתייעלות והקיצוצים שמקדמת הנהלת העירייה בתקופה האחרונה.

בתיעודים שהגיעו לידי 'בבלי' נראים רגעים סוערים במהלך הכינוס ובבניין העירייה. במקביל התקיימה פגישה של מנכ"ל העירייה ישראל אירנשטיין עם חלק מהעובדים, שבמהלכה התפתח עימות קולני.

העובדים העלו במהלך האסיפה טענות חריפות בנוגע למתווה הקיצוצים. בין היתר הם מחו על הפגיעה הצפויה בשכרם בעקבות צמצום האפשרות לבצע שעות נוספות וההגבלות על עבודה בימי שישי. כמו כן דרשו העובדים כי צעדי ההתייעלות לא יתמקדו רק בעובדים מן השורה, אלא יחולו גם על המנהלים והבכירים בעירייה.

העובדים דורשים: "שהקיצוצים יחולו גם על הבכירים"

בוועד העובדים טוענים כי צעדי ההתייעלות אינם יכולים להתבצע תוך פגיעה חד־צדדית בעובדים, ובמיוחד בעובדים שהשעות הנוספות מהוות עבורם רכיב משמעותי בשכר.

כפי שפורסם ב'בבלי, הוועד כבר התריע כי אם הצעדים יימשכו ללא הידברות מספקת, הוא עשוי לשקול צעדים ארגוניים ומשפטיים.

האירועים היום מגיעים בהמשך למאבק של ועד העובדים מול הנהלת העירייה סביב תוכנית ההתייעלות, כאשר בשלב זה לא ברור אם הצדדים יצליחו להגיע להסכמות.

עיריית בני ברקועד עובדיםקיצוציםישראל אירנשטיין

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