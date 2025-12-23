בית הדין הוציא הערב צו מניעה נגד השביתה בעיריית אלעד, עליה הכריז מוקדם יותר יו"ר ועד העובדים | בהחלטת בית המשפט נקבע כי השביתה אינה חוקית, מאחר שלא חלפו 15 ימים הנדרשים על פי חוק | ראש העיר בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "אני שמח שבית המשפט הציב תמרור אדום בפני ההתנהלות הפסולה והבלתי חוקית של הוועד" (משפט, בארץ)
שלוש דיילות וותיקות שסירבו לעלות על טיסה בגלל שבמטוס היה חשד לפשפשים, הכריזו על עצמן כ"לא כשירות לטיסה" - והן פוטרו | החברה עומדת כעת בפני איום של שביתה, כאשר שני איגודי עובדים רבי עוצמה דורשים מהחברה להחזיר את אנשי הצוות לעבודה או להתמודד עם שביתה המונית (תעופה)
"אסור לנו לקבל מדיניות של איפה ואיפה, לא נסכים לתנאי העסקה או הטבות שניתנות רק לעובדים מסויימים, מבלי שהסיבה והתנאים לכך יהיו גלויים ושקופים ומתיישבים עם תפקידם, ודי לחכימא ברמיזא", נכתב במכתב ועד העובדים של עיריית בני ברק, שהכריז על סכסוך עבודה (חדשות חרדים)