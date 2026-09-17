בהלה בישיבת בית מדרש עליון: הסיבה המפתיעה לעשן

בהלה נרשמה הלילה (חמישי) ברחוב עוזיאל בבני ברק, כאשר תושבים שעברו מול מבנה הפנימייה של ישיבת בית מדרש עליון הבחינו בלהבות ובעשן העולים מאחד החלונות. התושבים, שחששו כי פרצה שריפה במבנה הישיבה, הזעיקו מיד כוחות כיבוי והצלה למקום.

לוחמי האש הגיעו במהירות והחלו בסריקה יסודית של המתחם, במטרה לאתר את מקור האש ולוודא שאין סכנה לבחורי הישיבה. הכוחות פעלו בזהירות רבה, בחשש שמא יש לכודים במקום או שהאירוע עלול להתפתח לממדים מסוכנים יותר.

אולם במהלך הבדיקה התגלתה הסיבה המפתיעה לאש ולעשן שנראו מבחוץ. התברר כי לא מדובר כלל בשריפה, אלא בבחורים רעבים שהחליטו להכין לעצמם "טונה מעושנת" בחלון הפנימייה. האש והעשן שעוררו את חששם של התושבים היו חלק מהכנת הארוחה הלילית, והאירוע הסתיים ללא נפגעים וללא כל נזק.

בסופו של דבר, הדרמה הלילית הסתיימה בשלום, עם ארוחת לילה שהתבררה כמעושנת יותר מהמתוכנן.