לקראת חג מתן תורה: ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, מסר אמש (שלישי) משא חיזוק והדרכה מיוחד בהיכל ישיבת "בית מדרש עליון" (סניף נחלת דן) המיועדת לבני עדות המזרח | בדבריו עורר את הבחורים לקראת חג מתן קבלת התורה | לאחר השיחה הנרגשת הודו רבני הישיבה מקרב לב לראש הישיבה על טרחתו למען בני העלייה (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק נצפה הלילה - ליל פורים, מחזה מרהיב של התעלות ודבקות בתורה | מאות מתלמידי הישיבה התכנסו לסדר לימוד מיוחד שנמשך שעות ארוכות | במזרח ההיכל ישב ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בסיום הסדר ערכו תפילת רבים לישועת כלל ישראל (עולם הישיבות)
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה היום באופן רשמי את זמן אלול המיוחד | המעמד המרומם נפתח בשיחת חיזוק מרגשת שנשא ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש, נראה מחזה מרגש במיוחד: בחורים צעירים עמדו בדריכות מול מפות ענק, שם הוקצו להם מקומותיהם הקבועים בסדרי הלימוד והתפילות. רגע זה סימל עבורם את הכניסה הרשמית לעולם התורה וההתמסרות המלאה ללימוד (עולם הישיבות)
במסע לוויה קורע לב, ליוו אלפים למנוחת עולמים את הגאון רבי ישראל סוקל זצ"ל, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' | בהיכל הישיבה הספדו רבני וראשי הישיבה, ואחר מכן המשיך מסע ההלוויה עד בית העלמין בפאתי העיר, שם נטמן לקול בוכים (חרדים)
בהיכל ישיבת 'בית מדרש עליון', התאספו מאות בחורי הישיבה בראשות ראשי ורבני הישיבה, לסדר לימוד מיוחד בבחינת קיימו וקיבלו ביום הגדול הזה | שוקי לרר לקח קצת אוויר מצילומי טישים של אדמו"רים, הצטרף ללימוד והנציח את הסדר בעדשת מצלמתו (עולם הישיבות)