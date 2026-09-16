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בעקבות בלימה פתאומית: תינוק בן שנה נפצע בראשו באוטובוס

פעוט נפל מעגלתו בעקבות בלימה פתאומית ברחוב עזרא • פונה לבית החולים שניידר במצב בינוני

(צילום: איחוד הצלה)

תינוק בן שנה נפצע היום (יום רביעי) במהלך נסיעה באוטובוס ברחוב עזרא ב. הפעוט נפל מעגלתו כאשר האוטובוס בלם בפתאומיות, ונחבל בראשו. מצבו הוגדר כבינוני.

חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום טיפלו בתינוק במקום, והוא פונה לבית החולים לילדים שניידר בפתח תקווה להמשך טיפול.

לפי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, האם שנסעה עם התינוק באוטובוס מסרה לחובשים כי הילד נפל מהעגלה במהלך הנסיעה, כתוצאה מבלימה פתאומית של הנהג.

אושי אבלס וגדליה ולדמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בפעוט, מסרו: "האם סיפרה לנו כי התינוק נפל מעגלתו במהלך הנסיעה, לאחר שהאוטובוס בלם בפתאומיות. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו ומצבו מוגדר בינוני".

איחוד הצלהבני ברקבית החולים שניידר

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