תקרית חמורה התרחשה אמש (שני) בבית המדרש "חניכי הישיבות" במתחם הסופרים בבני ברק, כאשר אירוע סליחות שאורגן בידי המועצה הדתית הפך למוקד של מחאה נסערת. גורמים שהגיעו למקום החלו לצלם בטלפונים ניידים בעיצומה של התפילה, תוך פגיעה בקדושת המקום ובריכוזם של המתפללים.

אברכים ובחורי ישיבות שנכחו במקום מסרו כי כבר בתחילת המעמד התברר שאופי האירוע חורג מהמקובל בבתי המדרש. אנשים שלפו טלפונים ניידים והחלו לתעד ולצלם ללא בושה, כשהמתפללים מבקשים להשתפך בתחינה בימי הרחמים והסליחות.

כאשר מתפללי בית המדרש מחו בתוקף ודרשו להפסיק את הצילומים, התפתח עימות מילולי. המצלמים סירבו לכבד את המקום ואת יושביו, והמתיחות במקום הלכה וגברה.

בשיאה של המחאה, וכדי לעצור את המשך הצילומים ולמנוע את ביזוי בית השם, כובה החשמל בהיכל. הדבר הוביל להפסקת התיעודים, וחלק מתפילת הסליחות נאמר בעלטה.

במקביל, רבים מבני התורה ואברכי הישיבות סירבו לקחת חלק במעמד שכלל מנגינות ושינויים שאינם מתאימים לרוח הישיבות ומסורת התפילה המקובלת. בצעד של מחאה שקטה, קמו האברכים בהפגנתיות, עזבו את ההיכל וקיימו מניין סליחות נפרד בכובד ראש מחוץ למבנה.

מתפללים בבית המדרש הביעו זעם רב על הניסיון להכניס נורמות של צילומים ו"מופעים" לתוך בית המדרש. "בית מדרש איננו אולם אירועים, וסליחות אינן הופעת פייטנות", אמר אחד המתפללים. "מי שרוצה לצלם בסמארטפונים ולהפוך תפילה להצגה – מקומו לא בבית מדרש".

התקרית מצטרפת לסדרת אירועים בהם נדרשים גבאי בתי כנסת ובתי מדרש להציב קווים אדומים ברורים מול ניסיונות להכניס נורמות זרות למקומות הקדושים. המתפללים קראו למועצה הדתית לא לאפשר לגורמים חיצוניים לרמוס את כבוד המקום בשם "אירועים ציבוריים".