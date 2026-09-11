מעמד מטלטל התרחש באישון ליל במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך. בסיום אמירת הסליחות לאחר חצות, כשהוא אחוז ברעדה ובדמעות, פתח הפוסק בדברים שהרעידו את הלבבות.
המקורבים שעמדו ליד הרב התייפחו בבכי, ואמרו כי הסגנון המחודש והמשונה איננו אופייני כלל לפוסק הדור.
את דבריו פתח בזעקה: "לכו ונשובה אל ה', כי הזמן קשה וצרות לבבנו הרחיבו, ואין אנחנו יודעים מה יהיה..."
בהמשך התייפח בבכי: "אבא, אבא, אבא! תחזור אלינו! כמה זמן עוד נצטרך לסבול? אתה הרי אמרת לנו שאנחנו הבנים שלך, ואבא אינו עוזב את בניו, אנא, אל תעזוב אותנו!"
"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא... הקב"ה יעזור והוא ימחל לנו, כי דרכו של אב למחול לבנו, ואתה תמחל לנו כי אנחנו הבנים שלך, שהרי כך הבטחתנו: 'בנים אתם לה' אלוקיכם'."
בהמשך דבריו המופלאים התייחס הגר"מ שטרנבוך בכאב רב לגזרות הקשות ולנסיונות הדור, והזהיר בחרדה מהעתיד והסכנה העלולה להישקף מחמת הגזירות הרוחניות.
"רבותי! המצב לא טוב! אסור לדבר ואני לא אדבר חס ושלום, אבל המצב הוא מר, מר, מר, מר!" קרא בכאב. "אוי, הם רוצים לעקור אותנו לגמרי מהקב"ה, והם רוצים שנהיה עם ככל העמים וגוי ככל הגויים ועל זה אמר הקב"ה: 'והעולה על רוחכם היו לא תהיה', וזה לא יהיה!"
"והם מבזים את הקב"ה ואינם שומעים לקולו, ומהו הסוף? הורגים אותנו ונלחמים בנו... אוי, הקב"ה יעזור וירחם! זהו זמן של צרות, והקב"ה יעזור שנעבור את זה", הוסיף בדמעות.
הדברים הנוראים, שנאמרו בהתרגשות דקדושה ובדמעות שליש, החדירו חרדת שמים ורטט בקרב כל הנוכחים במקום, אשר עמדו משתוממים מול גודל אהבת ישראל ופחד מהדין הנורא המפעפע בלבו של פוסק הדור לקראת ימי הדין והרחמים.
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