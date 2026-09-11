מעמד מטלטל התרחש באישון ליל במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך. בסיום אמירת הסליחות לאחר חצות, כשהוא אחוז ברעדה ובדמעות, פתח הפוסק בדברים שהרעידו את הלבבות.

המקורבים שעמדו ליד הרב התייפחו בבכי, ואמרו כי הסגנון המחודש והמשונה איננו אופייני כלל לפוסק הדור.

את דבריו פתח בזעקה: "לכו ונשובה אל ה', כי הזמן קשה וצרות לבבנו הרחיבו, ואין אנחנו יודעים מה יהיה..."

בהמשך התייפח בבכי: "אבא, אבא, אבא! תחזור אלינו! כמה זמן עוד נצטרך לסבול? אתה הרי אמרת לנו שאנחנו הבנים שלך, ואבא אינו עוזב את בניו, אנא, אל תעזוב אותנו!"

הגרש"ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחג בבלי | 09.09.26 1

"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא... הקב"ה יעזור והוא ימחל לנו, כי דרכו של אב למחול לבנו, ואתה תמחל לנו כי אנחנו הבנים שלך, שהרי כך הבטחתנו: 'בנים אתם לה' אלוקיכם'."