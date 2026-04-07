מראות הוד ממתחם הסופרים | האדמו"ר ממיאלען אשר קבע משכנו במקום נצפה בערב פסח במעמד אפיית מצות מצווה, במאפייה מאולתרת שהוקמה בשכונה | האדמו"ר פיקח מקרוב על האפייה שנערכה בהידור רב ותוך הקפדה על כל החומרות | בתיעוד נראה האדמו"ר כשהוא נוטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מלישת הבצק ועד להכנסה לתנור, כל זאת מתוך אמירת ההלל בהתרגשות עצומה ובדבקות | צפו בתיעוד (חסידים)
שכונת 'מתחם הסופרים' לבשה חג: רבני העיר לצד חברי מועצות גדולי וחכמי התורה, האדמו"רים וקהל חסידים, נהרו לברך על האילנות בפארק החדש בצפון העיר | במהלך המעמדים ערכו הנוכחים תפילה מרגשת לרפואתו השלמה של רב העיר הגרש"צ רוזנבלט הזקוק לרחמי שמיים (חרדים)
תושבי שכונת 'מתחם הסופרים' המתפתחת בבני ברק, קידמו השבוע בהתרגשות את הגאון רבי זאב זילברשטיין, רבם החדש של חסידי גור בעיר, שהגיע במיוחד לסיור חיזוק בשכונה, כשבמרכזה נפגש עם בכירי הרבנים המתגוררים במתחם | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
במעמד צנוע ורב רושם, הוכנס בשבוע שעבר ספר תורה מהודר לבית המדרש 'קהל חסידים', בלב שכונת 'מתחם הסופרים' בצפון העיר בני ברק | קהל המתפללים פיזזו בעוז לכבוד התורה, בראשות רב הקהילה, הפוסק החסידי הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר | בסיום התהלוכה המרוממת הסבו בני הקהילה למסיבת 'לחיים', תוך שהם מרחיבים בשירה ובזמרה לכבוד התורה ולומדיה (חסידים)
ביקור מיוחד ומרגש התקיים לאחרונה בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך ביקור הוד באזור. במהלך ביקורו, זכה האדמו"ר להתקבל בכבוד רב על ידי המרא דאתרא הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר ועל ידי הגאון רבי מרדכי גלבר, רבם של חסידי מונקאטש בבני ברק | בסיום הביקור סייר האדמו"ר עם הרבנים ברחובה של עיר (חסידים)
שכונת 'מתחם הסופרים' בבני ברק שקקה חיים בערב שבת וחג האחרון, האדמו"ר ממיאלען שהגיע להתגורר בשנה האחרונה בשכונה, אפה את מצותיו בהידור רב בין בנייני השכונה, לבוש בבגדי שבת וחג לכבוד המאורע | החסידים שעסקו בעסק המצות עמדו בתוך המבנה בפנים, והרבי שעסק בעסק האפייה, עמד בחצר והכניס והוציא את המצות מתנור האפייה, תוך אמירת הלל בכוונה גדולה (חסידים)