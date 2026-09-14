בני ברק: שלושה בחורי ישיבה נכוו ממיחם מים רותחים

שלושה בחורי ישיבה בשנות ה-20 לחייהם נפגעו מכוויות בישיבת פוניבז' בבני ברק, לאחר שמיחם מים רותחים נשפך עליהם עם סיום צום גדליה. הבחורים נכוו באזורי הידיים והרגליים, ולאחר שקיבלו טיפול ראשוני במקום פונו למרפאת כוויות בעיר.

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לקריית הישיבה ברחוב אבא גרוסברד והעניקו סיוע רפואי ראשוני לשלושת הצעירים. על פי הדיווחים, מיחם מים רותחים נשפך עליהם במהלך השימוש בו, וכתוצאה מכך הם ספגו כוויות. מצבם של הפצועים הוגדר כיציב, בחסדי שמיים.

אהרן לרר, חובש ונהג האמבולנס של איחוד הצלה שטיפל בפצועים, מסר: "סיפרו לי כי מיחם מים רותחים נשפך עליהם וכתוצאה מכך הם נכוו בידיהם וברגליהם. הענקתי להם טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן פיניתי אותם להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבם יציב".

האירוע מצטרף למספר מקרי כוויות דומים שאירעו בחודשים האחרונים במגזר החרדי, רובם בקרב ילדים ופעוטות. בחודש אלול נכווה פעוט בן שנתיים ממים רותחים בבית שמש, ובחודש אב נכווה פעוט נוסף בן שנתיים ברכסים ממיחם שבת. גם בביתר עילית נרשם מקרה דומה בתקופת ההכנות לפסח.

בארגוני ההצלה ממליצים לנקוט בכללי בטיחות מחמירים: למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים גישה אליו, ולוודא שגם כבל החשמל המוביל למיחם לא יהיה נגיש לילדים. כללי בטיחות אלה יכולים למנוע אסונות ולהציל חיים.