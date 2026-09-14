משמרות המהפכה האיראניות פרסמו הודעה שלפיה מכלית הנפט EL GAIA, שעגנה לאחרונה בעומאן, התפוצצה לאחר שפגעה במוקשים ימיים באזור מצר הורמוז.

על פי הודעת פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה, המכלית ניסתה לעבור דרך אזור שהוגדר כאסור לשיט, מדרום למצר הורמוז. בעקבות הפיצוץ, כך נטען, המאמצים לכיבוי האש נכשלו, והמכלית כולה עולה כעת בלהבות.

"בעבר פורסמו אזהרות רבות בדבר הסכנה הטמונה בנתיב בלתי-חוקי זה. חיל הים של משמרות המהפכה מצהיר בנחרצות כי מצר הורמוז חסום ונותר תחת שליטתנו המלאה", כך נכתב בהודעה.

ההכרזה האיראנית הגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי קיים חופש תנועה מלא במפרץ הפרסי בחסות ספינות מלחמה אמריקאיות, בהתייחס לתנועת האנרגיה באזור.

אנחת רווחה בבני ברק: תביעת הענק נגד עסקנים מוכרים נדחתה | מעייריב איצלה כץ | 20:03 2

"נפט זורם דרך מצר הורמוז. מדינות העולם, שלא עזרו לנו כלל, צריכות, ויחזירו, את הכספים לארצות הברית של אמריקה כשהתלקחות התרמית הזו תסתיים", הצהיר הנשיא האמריקאי.

בהמשך דבריו התייחס טראמפ לאפשרות של מגעים דיפלומטיים עם איראן. "האומה הכושלת של איראן רוצה לעשות עסקה, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארצות הברית תבחר להשתלב - תפיסה שאנו פתוחים לגביה", כך סיכם.