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החלטה בליכוד

הליכוד החליט: וינטר מסוכן לימין ויש לפעול נגדו

בישיבה אצל ראש הממשלה נתניהו נקבע כי יו"ר "עמך ישראל" מהווה איום על גוש הימין • נתניהו צפוי להנחות את חברי הרשימה לפעול נגדו באופן נחרץ

מימין וינטר, משמאל נתניהו (צילום: דוד כהן, אבשלום ששוני/פלאש90)

לאחר שבוע של דיונים בקמפיין הליכוד בשאלה כיצד להתמודד עם עופר וינטר, נפלה ההכרעה היום (שני) בישיבה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה .

השאלה המרכזית שעמדה על הפרק הייתה האם לצאת נגד וינטר בכל הכוח, תוך סיכון שמא ירד מתחת לאחוז החסימה ויגרום לאובדן קולות בגוש הימין.

על פי הדיווח בערוץ 14, בישיבה שהתקיימה היום הוחלט כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום ממשי על גוש הימין. בין הטעמים שהועלו: האפשרות שבעתיד יצטרף וינטר לאביגדור ליברמן ולנפתלי . בעקבות ההחלטה, צפוי נתניהו להורות לחברי הרשימה לפעול נגד וינטר בנחרצות.

בישיבה קודמת שהתקיימה בנושא התפתח ויכוח חריף בין בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר שאם וינטר יעבור את אחוז החסימה הוא עלול להצטרף לשמאל, ואם לא יעבור – יגרום לאובדן קולות בגוש.

השר זאב אלקין התייחס אף הוא לנושא וטען שאם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, הרי שמדובר ב"ליברמן מלא-מלא". במקביל, ארז תדמור ויעקב ברדוגו קראו לקבל החלטה מיידית ולא להמתין לרגע האחרון, כפי שלטענתם אירע בעבר עם נפתלי בנט.

נפתלי בנטבנימין נתניהואביגדור ליברמןהליכודעופר וינטרבבלי

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