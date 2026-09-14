הליכוד החליט: וינטר מסוכן לימין ויש לפעול נגדו

לאחר שבוע של דיונים בקמפיין הליכוד בשאלה כיצד להתמודד עם עופר וינטר, נפלה ההכרעה היום (שני) בישיבה שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השאלה המרכזית שעמדה על הפרק הייתה האם לצאת נגד וינטר בכל הכוח, תוך סיכון שמא ירד מתחת לאחוז החסימה ויגרום לאובדן קולות בגוש הימין.

על פי הדיווח בערוץ 14, בישיבה שהתקיימה היום הוחלט כי יו"ר מפלגת "עמך ישראל" מהווה איום ממשי על גוש הימין. בין הטעמים שהועלו: האפשרות שבעתיד יצטרף וינטר לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט. בעקבות ההחלטה, צפוי נתניהו להורות לחברי הרשימה לפעול נגד וינטר בנחרצות.

בישיבה קודמת שהתקיימה בנושא התפתח ויכוח חריף בין בכירי הליכוד. השר שלמה קרעי טען כי "וינטר הוא התקווה של קפלן", והזהיר שאם וינטר יעבור את אחוז החסימה הוא עלול להצטרף לשמאל, ואם לא יעבור – יגרום לאובדן קולות בגוש.

השר זאב אלקין התייחס אף הוא לנושא וטען שאם הדיווחים על פעילותו של שרון שלום במטה וינטר נכונים, הרי שמדובר ב"ליברמן מלא-מלא". במקביל, ארז תדמור ויעקב ברדוגו קראו לקבל החלטה מיידית ולא להמתין לרגע האחרון, כפי שלטענתם אירע בעבר עם נפתלי בנט.