מאמצים לשחרור גופת יהודי שנמצא ליד ציון רבי נחמן

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יצחק אלמקייס, אב לשבעה מאנגליה, נמצא ללא רוח חיים ביער סמוך לציון רבי נחמן זצ"ל • עסקני איחוד הצלה פועלים מול הרשויות באוקראינה לשחרור הגופה

עסקני הרפואה וברסלב פועלים מול הרשויות המקומיות באוקראינה לשחרור הגופה לקבורה בהקדם האפשרי.

הגופה אותרה במהלך החג ביער הסמוך לציון הקדוש. אהרון בן הרוש, מנהל המשלחת וסגן ראש סניף איחוד הצלה באומן, מסר בצאת החג כי במהלך החג טופל מקרה של יהודי תושב אנגליה שאותר מוטל ללא רוח חיים ביער, וכי נסיבות המקרה נבדקות.

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