למעלה מ-65,000 יהודים מכל רחבי העולם התכנסו בימי ראש השנה תשפ"ז באומן שבאוקראינה, כדי לבלות את ימי הדין בסמיכות לציונו של רבי נחמן מברסלב זי"ע. גם המלחמה המתמשכת באוקראינה והדרך הארוכה והמפרכת לא עצרו את זרם המגיעים.

הצלם יהודה וייס הגיע לאומן ותיעד את ימי החג מהזווית האמיתית והמרגשת ביותר. בגלריית תמונות ענקית שמתחילה מערב החג, עוברת דרך הרגעים ברחובות העיר ומסתיימת במוצאי ראש השנה, הוא בחר להביא דווקא את קולם של אלו שעברו דרכים קשות, ויתרו על נוחות ושהו באוהלים ובקראוונים מתוך מסירות נפש.

לא מלונות יוקרה ולא תנאי VIP, אלא האווירה הטהורה והמרוממת ברחובות: הדמעות, השירה והתרגשות עמוקה של עשרות אלפי יהודים מכל הסוגים שהתאחדו במקום אחד מתוך כיסופים לקדושה.