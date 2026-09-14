בבלי
תיעוד מרגש מאומן

65,000 איש באומן: גלריה מרגשת מימי החג

למרות המלחמה והדרך המפרכת: עשרות אלפי יהודים מכל קצוות תבל התכנסו בימי ראש השנה תשפ"ז סביב ציון רבי נחמן מברסלב זי"ע • גלריית תמונות ענקית מהרחובות, מהאוהלים ומהרגעים המרוממים

אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס| צילום: אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס

למעלה מ-65,000 יהודים מכל רחבי העולם התכנסו בימי ראש השנה תשפ"ז באומן שבאוקראינה, כדי לבלות את ימי הדין בסמיכות לציונו של רבי נחמן מברסלב זי"ע. גם המלחמה המתמשכת באוקראינה והדרך הארוכה והמפרכת לא עצרו את זרם המגיעים.

הצלם יהודה וייס הגיע לאומן ותיעד את ימי החג מהזווית האמיתית והמרגשת ביותר. בגלריית תמונות ענקית שמתחילה מערב החג, עוברת דרך הרגעים ברחובות העיר ומסתיימת במוצאי ראש השנה, הוא בחר להביא דווקא את קולם של אלו שעברו דרכים קשות, ויתרו על נוחות ושהו באוהלים ובקראוונים מתוך מסירות נפש.

לא מלונות יוקרה ולא תנאי VIP, אלא האווירה הטהורה והמרוממת ברחובות: הדמעות, השירה והתרגשות עמוקה של עשרות אלפי יהודים מכל הסוגים שהתאחדו במקום אחד מתוך כיסופים לקדושה.

אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)
אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס (אומן ראש השנה תשפ"ז | צילום: יהודה וייס)

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