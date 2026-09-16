נתונים חריגים נחשפו היום (יום רביעי) במאגר התנועה לחופש המידע על העסקת עובדים בעיריית בני ברק. על פי הנתונים, בעירייה מועסקים 219 עובדים שעברו את גיל 67, כאשר עלות שכרם השנתית מסתכמת בכ־38.6 מיליון שקל.

בין העובדים ברשימה נמצאים 22 שעברו את גיל 70, 8 שעברו את גיל 80 ו־3 עובדים שעברו את גיל 90. העובד המבוגר ביותר ברשימה הוא בן 94.

גם נתוני השכר מעלים מספרים משמעותיים: עלות השכר החודשית הממוצעת עומדת על כ־14,700 שקל, והחציון גבוה מ־13,650 שקל. 46 עובדים ברשימה משתכרים בעלות שכר חודשית של יותר מ־20 אלף שקל, כאשר עלות השכר הגבוהה ביותר מגיעה לכ־76 אלף שקל בחודש לעובד בן 69.

הנתונים מתפרסמים בעיצומו של המאבק בעיריית בני ברק סביב תוכנית ההתייעלות והקיצוצים, ולאחר שוועד העובדים יצא נגד צעדי ההנהלה והודיע על כינוס אסיפת הסברה מיוחדת לעובדים.

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העירייה מגיבה

בעיריית בני ברק דוחים את הטענה שלפיה מדובר בעובדים המועסקים מעבר לגיל הפרישה בניגוד לדין. בעירייה מסבירים כי גיל 67 אינו מהווה בהכרח חובת פרישה, וכי קיימים עובדים שהמשך העסקתם מוסדר על פי דין.

עוד נמסר כי בהתאם להנחיות משרד הפנים, גיל הפרישה בהסכמה, באישור ועדה עירונית, עומד על 72. באשר לעובדים שעברו את גיל 72, העירייה מסרה כי גיל זה מחייב הליך אישור בישיבת מועצה, וכי בכוונתה לבצע בדיקה פרטנית של נסיבות העסקתם.

"מעיון במסמך שנשלח עולה כי רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה. כל מי שטרם הגיע לגיל 67 כלל אינו רלוונטי לטענה, שכן על פי חוק אין חובת פרישה בגיל זה אלא רשות בלבד", נמסר מהעירייה.

"לצד זאת, קיימת בעירייה קבוצה של עובדים, כמו הורים ששכלו ילדים שעבורם חובת הפרישה חלה רק בהגיעם לגיל 71 והם ממשיכים בעבודתם על פי דין. בנוסף, בהתאם להנחיות משרד הפנים, גיל הפרישה בהסכמה (באישור ועדה עירונית) עומד על גיל 72, ולכן כלל השמות המופיעים ברשימה עד גיל זה פועלים כדין ואינם חריגים. לגבי העובדים שעברו את גיל 72 - גיל שבו ההעסקה דורשת הליך אישור בישיבת מועצה - העירייה תבצע בדיקה פרטנית של נסיבות העסקתם".

מחר צפוי ועד העובדים לקיים אסיפת הסברה לכלל עובדי העירייה, במסגרתה יוצגו תוכנית ההתייעלות והשלכותיה על העובדים.