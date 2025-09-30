ענקית התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה כי תקצץ 4,000 משרות מנהלתיות עד שנת 2030 ותציב יעדי רווחיות גבוהים יותר, כחלק ממאמץ לשפר יעילות באמצעות דיגיטציה | איגוד הטייסים של החברה הודיע היום כי "רוב גדול" מחבריו תומך בהשבתה (תעופה)
נוכח הגזירות המרחפות על בני היהדות הנאמנה בארה"ק, ובפרט בגזירת הגיוס וקיצוץ הכספים מלחמם של אברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, התאספו כלל אברכי 'מבצר הכוללים' בירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות לפני שוכן מרומים, למען יחוש ישועה לעמו הנאנקים תחת עול הגלות ומייחלים לישועת ה' בזמן קרוב | במעמד נשא דברים האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים | צפו בתיעוד מהתפילות והבכיות שוודאי קרעו שערי שמים (חרדים)
סיוע נוסף לניצולים, הרשות לניצולי שואה פרסמה היום, קול קורא לתמיכות בגובה של -19 מיליון ש"ח לעמותות הניצולים| סגן השר במשרד ראש הממשלה והממונה על הרשות לניצולי שואה, אורי מקלב: "למרות האתגרים התקציביים והקיצוצים, אנו פועלים בנחישות כדי לשמור על הרצף התמיכתי" (חדשות)