שני אירועי נפילה קשים התרחשו הבוקר (יום ה') במקביל בשתי ערים שונות בארץ. בבני ברק, בחור ישיבה נפל מקומה חמישית בבניין ישיבה ברחוב עוזיאל, וכונני ארגון הצלה נאלצו לקבוע את מותו. במקביל, בקרית ים שבצפון, תינוק בן שנתיים נמצא במצב אנוש לאחר שנפל מגובה של כארבע קומות.

מדוברות הצלה נמסר: "כונני ארגון הצלה הוזעקו לישיבה ברחוב הרב עוזיאל בבני ברק בעקבות דיווח על נפילה מגובה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בצעיר כבן 20, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום".

חובשי הצלה מוישי אינדיג ובנצי הימל שהגיעו ראשונים למקום מדווחים: "כשהגענו למקום עם רת"מ הצלה, מצאנו צעיר כבן 20 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפל מקומה חמישית. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום."

יחיאל מילר, שמעון שמעוני ודניאל יפונה חובשי איחוד הצלה מסרו: ״סיפרו לנו בזירה כי הוא מעד מגובה של 5 קומות במוסד הלימודים בו שהה. ביצענו בו פעולות החייאה מאמצות אך למרבה הצער מותו נקבע בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל״.

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חובשי רפואת חירום במד"א משה אינדיג ואהרון שריג, סיפרו: "קיבלנו דיווח על גבר שנפל מגובה. הגענו למקום במהירות והובילו אותנו אל הפצוע. הוא היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

במקביל לאירוע בבני ברק, התקבל בשעה 10:57 דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על ילד שנפל מגובה של כארבע קומות בקרית ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לילד, כבן שנתיים, טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, משה אמסלם, תיאר את המצב הקשה: "מדובר באירוע קשה, ילד כבן שנתיים שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפל מגובה רב. מיד התחלנו בביצוע טיפול רפואי שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".

התינוק פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה. צוותי מד"א ממשיכים להילחם על חייו.

שני האירועים מצטרפים לשורה של מקרי נפילות קשים שהתרחשו בחודשים האחרונים בקרב ילדים ובני נוער. אתמול כזכור, נער בן 13 נפצע בינוני בנפילה מגובה ברחוב דון יוסף בבני ברק, כאשר הוא נפל מחלון במוסד הלימודים בו שהה. הנער חבל בראשו ופונה לבית החולים שיבא.

לפני כשבוע, תינוקת בת שנתיים נפלה מגובה ברחוב הרב שך בבני ברק ופונתה במצב בינוני לבית החולים שניידר. התינוקת סבלה מחבלת ראש בעקבות הנפילה מגובה של כמטר.

כוחות החירום ממשיכים לטפל בשני הפצועים ונלחמים על חייהם. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.