ברוך דיין האמת: ח"כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז"ל

ברוך דיין האמת: חברת הכנסת לשעבר מישראל ביתנו, אסתרינה טרטמן ז"ל, הלכה לעולמה בגיל 68.

המנוחה נולדה בירושלים בחודש נובמבר 1957 למשפחה דתית ירושלמית ותיקה. בילדותה למדה בבית יעקב, ובהמשך, בגיל 15, עברה לקיבוץ חפץ חיים.

בשנת 1999 נכנסה טרטמן ז"ל לזירה הפוליטית והתמודדה בבחירות לכנסת ה-15 מטעם מפלגת ישראל ביתנו. בבחירות לכנסת ה-16 הוצבה ברשימה המשותפת של האיחוד הלאומי וישראל ביתנו, ונכנסה לכנסת לקראת סוף הכהונה בעקבות התפטרות חבר כנסת אחר. בבחירות לכנסת ה-17 זכתה למקום החמישי ברשימת המפלגה.

במהלך כהונתה בכנסת שימשה כיו"ר סיעת המפלגה, הייתה חברה בוועדת הכנסת ובוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואף מילאה תקופה את תפקיד יו"ר הוועדה בפועל. כמו כן הייתה חברה בוועדת החוץ והביטחון. במקביל, קידמה יחד עם חבר הכנסת דאז מיכאל מלכיאור תיקון לחוק חינוך ממלכתי, שנועד לאפשר הקמת מוסדות חינוך ממלכתי משלב.

טרטמן ז"ל כיהנה בכנסת בין השנים 2006 ל-2009. במקביל לעיסוקיה הציבוריים, שימשה כקצינת עיר במילואים של מטה בנימין וגבעת זאב.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נפרד ממנה בדברי הספד: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתה בטרם עת של ח״כ לשעבר אסתרינה טרטמן ז״ל. אסתרינה הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל, ופעלה במסירות ובנחישות. תנחומיי הכנים למשפחתה ולכל אוהביה בשעה קשה זו. יהי זכרה ברוך".

הלוויתה תצא בשעה 16:00 מבית ההספד 'קהילת ירושלים' בהר המנוחות גבעת שאול, ירושלים.