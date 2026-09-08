אירוע קשה התרחש במרכז 'טרם' לרפואה דחופה בירושלים, כאשר גבר כבן 53 התמוטט פתאומית בדלפק הקבלה ונפטר למרות מאמצי החייאה ממושכים שנעשו על ידי הצוותים הרפואיים.

על פי הדיווחים, מדובר באדם שנחשב בריא לחלוטין וללא מחלות רקע ידועות, והאירוע התרחש בהתדרדרות מהירה ובלתי צפויה שהותירה את הנוכחים במקום בהלם.

הגבר נכנס למרכז הרפואי בהכרה מלאה ופנה לדלפק הקבלה על מנת לקבל טיפול. הוא התלונן בפני אנשי הצוות על כאבים קשים בחזה ועל תחושת צריבה חזקה באזור הגרון – תסמינים שעשויים להצביע על אירוע לבבי או פיזיולוגי חריג המתפתח במהירות. אך עוד לפני שהצוות הרפואי הספיק להשלים את תהליך הרישום והבדיקה הראשונית, חלה ההתדרדרות המהירה והגבר התמוטט לעיני הנוכחים.

מיד עם התמוטטותו הועבר המטופל באופן מיידי לחדר ההלם של המרכז, שם החלו צוותי הרפואה בפעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן תרופות ומענה חירום מקיף במטרה להחזיר את דפקו. במקביל הוזעקה למקום ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום כדי לתגבר את המאמצים הרפואיים ולהיערך לפינוי במידת הצורך.

צוותי הרפואה של 'טרם' יחד עם פרמדיקים של מד"א המשיכו בניסיונות ההחייאה במשך זמן ממושך, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותם. אולם ככל שחלפו הדקות, הניסיונות להשיב את הדופק לא צלחו, ולבסוף נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו של הגבר במקום.

נועה הירש, מנהלת מחוז ירושלים בטרם, שחזרה את שלשלת האירועים: "הגבר הגיע לדלפק הקבלה והתלונן על כאבים בחזה וצריבה חזקה בגרון והתמוטט מייד. הוא הועבר לחדר ההלם וצוותי הרפואה החלו בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות. למקום הוזעקה ניידת מד"א אך כל מאמצי הצוותים הרפואיים עלו בתוהו ולא נותר אלא לקבוע את מותו".

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות האירוע המדויקות או על הגורם הרפואי הספציפי שהוביל להתמוטטות הפתאומית. אירועים מסוג זה, שבהם אדם ללא מחלות רקע ידועות מפתח תסמינים חריפים ומתדרדר במהירות רבה, מצריכים בדרך כלל בדיקה רפואית מעמיקה כדי לעמוד על הסיבות המדויקות.