לקראת ראש השנה תשפ"ז, פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה את נתוני השמות הנפוצים ביותר שניתנו לילדים שנולדו במהלך שנת תשפ"ו. הנתונים מציגים תמונה מעניינת של העדפות ההורים במגזרים השונים במדינה, כאשר ניכר כי חלק מהשמות שומרים על מעמדם המוביל לאורך שנים רבות.

במגזר הכללי, השם מוחמד ממשיך להוביל בראש הרשימה בקרב הבנים. אחריו מופיעים השמות אריאל ויוסף. בהמשך הרשימה נמצאים השמות אדם, דוד, עומר, רפאל, לביא, מיכאל ואיתן. בקרב הבנות, השם אביגיל תופס את המקום הראשון במגזר הכללי, ואחריו השמות מרים וליה. בהמשך הרשימה מופיעים: ליבי, תמר, יעל, אילה, שרה, אלה ונאיה.

במגזר היהודי, השם אריאל תופס את המקום הראשון בקרב הבנים. אחריו מופיעים השמות דוד ורפאל, שממשיכים להיות נפוצים ביותר. בהמשך הרשימה: לביא, אורי, מיכאל, אליה, איתן, יהודה וארי. השמות התנ"כיים ממשיכים להיות בחירה מועדפת בקרב הורים רבים.

בקרב הבנות היהודיות, השם אביגיל מוביל את הרשימה, ואחריו ליבי ותמר. בהמשך מופיעים: יעל, ליה, אלה, אילה, שרה, נועה ונאיה. השמות שרה, יעל ונועה ממשיכים להיות פופולריים בקרב ההורים.

מעיון בנתונים עולה כי חלק מהשמות שומרים על פופולריות לאורך שנים רבות. כך למשל, השם דוד נמצא בעקביות בראש הרשימה במגזר היהודי, בעוד שהשם מוחמד ממשיך להוביל במגזר הכללי. גם השמות התנ"כיים כמו יוסף, מרים ושרה ממשיכים להיות בחירה מועדפת בקרב הורים רבים.

הנתונים מתייחסים לילדים שנולדו במהלך שנת תשפ"ו, ומשקפים את מגמות השמות בקרב ההורים בישראל. רשות האוכלוסין מפרסמת את הנתונים מדי שנה, ומאפשרת לעקוב אחר השינויים והמגמות בבחירת השמות לאורך השנים.