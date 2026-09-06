משרד הבריאות מעדכן על ילד כבן 9 המאושפז בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם, לאחר שלקה בדלקת מוחית. דגימה שנשלחה אמש למעבדות משרד הבריאות אישרה את החשד כי הילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה מסוג naegleria Fowleri.

חקירה אפידמיולוגית ראשונית שנערכה העלתה כי הילד שחה בחוף כורסי שבכנרת כשבוע לפני שאושפז.

מדובר במחלה נדירה ביותר, שבעולם כולו דווחו עליה פחות מ-500 מקרים. בשנה האחרונה אובחנו שני מקרים בארצות הברית, ובישראל היו בשנים האחרונות שלושה מקרים בלבד.

המחלה נחשבת נדירה אך מסוכנת, ושיעור התמותה ממנה גבוה. Naegleria fowleri היא אמבה מיקרוסקופית הנמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. במקרים נדירים ביותר היא עלולה לגרום לזיהום חמור במערכת העצבים המרכזית. ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם האמבה מגיעה למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה מועברת מאדם לאדם.

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משרד הבריאות ממליץ לצמצם את הסיכון בעת רחצה במים מתוקים וחמים על ידי הימנעות ככל האפשר מכניסת מים לאף, במיוחד בעת קפיצה, צלילה או הכנסת הראש למים. ניתן לסגור את האף או להשתמש באטם אף. כמו כן מומלץ להימנע מחפירה או ערבול של הקרקעית במים רדודים, שבהם האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.

משרד הבריאות קורא לפנות לבדיקה רפואית דחופה לאחר חשיפה למים מתוקים וחמים, במקרה של הופעת חום, כאב ראש משמעותי, בחילות או הקאות. במיוחד אם מתפתחים בהמשך קשיון עורף, בלבול, ישנוניות חריגה או שינוי במצב ההכרה — יש לפנות באופן מיידי לטיפול רפואי ולציין את החשיפה למים. המחלה נדירה מאוד, אך כאשר היא מתרחשת היא עלולה להתקדם במהירות.

משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר המקרה ויעדכן את הציבור במידת הצורך, כך נמסר מפי שירה סולומון, דוברת משרד הבריאות.