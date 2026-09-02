פשיטה רחבת היקף בוצעה היום (רביעי) על ידי מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון, במחסן באזור התעשייה עטרות. בפעילות, שבוצעה בשיתוף שירות המזון הארצי במשרד הבריאות ובסיוע תחנות שפט ועטרות של משטרת ישראל, נתפסו כ-55 טונות של מוצרי חלב ומזון נוספים שמקורם ברשות הפלסטינית.

הפשיטה בוצעה לאחר פעילות מודיעינית ממושכת, בעקבות עלייה ניכרת בניסיונות הברחה של מוצרי מזון לקראת חגי תשרי. על פי החשד, במחסן אוחסנה סחורה מוברחת בהיקף חריג שהייתה בדרכה לשיווק לציבור בישראל לקראת החג. עם הגעת המפקחים למקום, סירב החשוד לשתף פעולה, והם נאלצו לפרוץ למתחם.

במהלך הפשיטה אותרו במחסן כמויות עצומות של מוצרי חלב ומזון מן החי. בין המוצרים שנתפסו נמצאו כמויות גדולות של חלב, יוגורטים, שמנת, גבינות מסוגים שונים, לבן, משקאות חלב, מעדנים וגבינה מבושלת בדליים. בנוסף לכך נתפסו גם חומוס וסלטים מסוגים שונים. במקום נמצאו שלוש משאיות עמוסות במוצרים, שכבר היו מוכנות להפצת הסחורה לשיווק בישראל.

החשודים במקום תושאלו וזומנו להמשך חקירה. בשל החשש הממשי לבריאות הציבור, בתום הפעילות הוצא צו השמדה לכלל הסחורה שנתפסה. במסגרת הבדיקה עלו גם חשדות לעבירות מס, והממצאים בנושא יועברו להמשך טיפול של הגורמים המוסמכים במס הכנסה.

ניידת צבאית הוקפה בבני ברק משה כץ | 30.08.26

"מדובר בתפיסה חריגה"

משה אחרק, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה ולחקירות (פיצו"ח) במשרד החקלאות וביטחון המזון, הדגיש את חומרת המקרה: "מדובר בתפיסה חריגה של עשרות טונות של מוצרי מזון, שהיו רגע לפני הפצתם לציבור בישראל. כשמוצרי חלב ומזון מן החי מוכנסים לישראל ללא אישורים ופיקוח, לא ניתן לדעת מה מקורם, האם בעלי החיים שמהם הופקו היו בריאים ואם המוצרים נשמרו והובלו בתנאים מתאימים".

אחרק הוסיף והבהיר: "לכן לא ניתן להבטיח שהם בטוחים למאכל. אנו קוראים לציבור לרכוש מוצרים מן החי רק בעסקים מורשים, ולוודא שהאריזה תקינה וכוללת סימון ברור וכיתוב בעברית. נמשיך לפעול בנחישות נגד מי שמסכן את בריאות הציבור".

הפעילות מצטרפת לשורה של פשיטות שבוצעו בתקופה האחרונה נגד ניסיונות הברחה של מוצרים ושוהים בלתי חוקיים. בשבועות האחרונים סוכלו מספר ניסיונות הברחה במעברים השונים, כאשר הרשויות מחמירות באכיפה לקראת תקופת החגים.