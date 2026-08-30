סרטוני מעקב חשפו אותו זקוף: עכשיו יקבל 3 מיליון שקל

פסק דין יוצא דופן ניתן השבוע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר השופטת אירית קלמן-ברום פסקה פיצוי של כ-3 מיליון שקל לעורך דין צעיר שנפגע בסדרת תאונות דרכים. הפסיקה התקבלה למרות שחברות הביטוח הציגו סרטוני מעקב שתיעדו את התובע כשהוא הולך זקוף, עולה במדרגות ונושא שקיות קניות.

על פי הדיווח שפורסם במגזין בית המשפט על ידי הכתב שלמה בן ברוך, עורך הדין, יליד 1993, עבר ארבע תאונות דרכים בין השנים 2014 ל-2017. בעוד שהתאונה הראשונה הסתיימה בפשרה צנועה של אלפי שקלים בודדים, התאונה הרביעית שאירעה בנובמבר 2017 הוגדרה כתאונת עבודה והותירה אותו, לפי טענתו, עם נכות רפואית משוקללת של כ-86 אחוזים לצמיתות.

התובע תיאר בבית המשפט פגיעה קשה, אשפוז ממושך ותהליך שיקום מפרך. חברות הביטוח, לעומת זאת, טענו כי הוא מגזים בתיאור נזקיו, והציגו סרטוני מעקב שלטענתן מעידים על תפקוד תקין, לרבות מגורים בקומה רביעית בבניין ללא מעלית ורכישת רכב ספורטיבי.

השופטת קלמן-ברום ציינה בפסק דינה כי אכן הנכויות האורתופדיות של התובע אינן פוגעות ביכולותיו הקוגניטיביות כעורך דין, אולם הבהירה שאינה מקלה ראש בפציעתו. השופטת קבעה נכות תפקודית בשיעור של 40 אחוזים, ולאחר שבחנה את דרכו המקצועית – בה הפך למתמחה ולעורך דין מוסמך – קבעה את בסיס השכר על פי פי אחד וחצי מהשכר הממוצע במשק.

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בסיכומו של דבר, נפסק לזכות התובע סכום של כ-3 מיליון שקל, כאשר מסכום זה ינוכו כ-1.7 מיליון שקל שהתקבלו מתגמולי הביטוח הלאומי. פסק הדין מדגים כי גם כאשר סרטוני מעקב מציגים תפקוד לכאורה תקין, בית המשפט בוחן את התמונה הרפואית המלאה ואינו מסתפק בראיות חלקיות.

מקרה זה מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים שבהם נדרשו בתי המשפט לאזן בין ראיות מעקב לבין המצב הרפואי האמיתי של נפגעים. בשבועות האחרונים נפסקו פיצויים של 311 אלף שקל לפקח בטיחות שנפצע בירידה מקרון, וכן למעלה מ-4 מיליון שקל לרוכב אופנוע שנפצע באורח קשה לאחר שחצה צומת באור אדום.