במהלך הלילה (מוצ"ש) התרחש אירוע יוצא דופן בתל אביב, כאשר כוחות משטרה שהוזעקו למקרה חירום נאלצו לגייס את הזמר יהודה פוליקר למשימת הצלת חיים.

השוטרים הוזעקו בשעת לילה מאוחרת בעקבות קריאה דחופה של שכנים שדיווחו על אדם הנמצא במצוקה נפשית קשה. כשהגיעו למקום, מצאו השוטרים אדם שאיים לפגוע בעצמו.

ניסיונות השכנוע של השוטרים במקום לא צלחו. האיש במצוקה סירב להיענות לפניותיהם, אך העלה דרישה מיוחדת: הוא מוכן לשנות את כוונתו רק אם יוכל לשוחח עם הזמר יהודה פוליקר.

פעולה מהירה של המשטרה

כשהבינו השוטרים את חומרת המצב ואת הצורך בפעולה מיידית, נשלח צוות במהירות לביתו של הזמר. השוטרים העירו את פוליקר משנתו והסבירו לו את המצב הדחוף.

מקורבים לזמר תיארו לאתר 'ווינט' את האירוע. "השוטרים הגיעו אליו באישון לילה וביקשו ממנו עזרה דחופה", נמסר מסביבתו של פוליקר. "יהודה לא היסס, התעשת מיד וניהל עם הבן אדם שיחה טלפונית רגישה. בזכות המילים החמות וההקשבה שלו, הוא הצליח להניא אותו מהמעשה ובכך הציל את חייו".

סיום בהצלחה

האירוע המתוח הסתיים בהצלחה הודות לפעולה המהירה של כוחות המשטרה ולנכונותו של הזמר להיענות לקריאה. השיחה הרגישה שניהל פוליקר עם האיש במצוקה שכנעה אותו לקבל עזרה ולוותר על כוונתו.