אירוע אלימות חריג התרחש הבוקר (יום רביעי) בסניף בנק מזרחי טפחות ברחוב דרך שלמה בדרום תל אביב, כאשר עובדת הבנק בת 45 נדקרה על ידי לקוח. הנפגעת פונתה לבית החולים וולפסון כשמצבה מוגדר בינוני, בעוד כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה מקיפה של נסיבות האירוע.

על פי הדיווחים הראשוניים, הלקוח הגיע לסניף הבנק בשעות הבוקר, ובמהלך שהותו במקום פרץ ויכוח או תסכול שהסלים במהירות לאלימות פיזית. הלקוח שלף סכין ותקף את העובדת, שספגה פציעה חודרת. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה להמשך טיפול בבית החולים.

שוטרים שהגיעו לזירה, עצרו את החשוד בדקירה - גבר בן 67, ובנוסף נתפסה הסכין עמה על פי החשד דקר את העובדת.

ממד"א נמסר כי "בשעה 11:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על אישה שנפצעה באירוע אלימות בדרך שלמה בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, אישה בת 45 במצב בינוני, עם פציעה חודרת".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע דקירה בבנק ברחוב סלמה בתל אביב. כוחות הגיעו למקום במידי ועצרו את החשוד, בן 67. וסכין נתפסה. הפצועה פונתה במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי. הרקע פלילי".

רחוב דרך שלמה (סלמה) בדרום תל אביב מהווה מזה שנים מוקד קבוע לאירועי פשיעה ואלימות. הציר, המחבר בין שכונת פלורנטין, מתחם התחנה המרכזית הישנה ודרום העיר, ידוע בעבר כזירה לקטטות, אירועים פליליים ואף ניסיונות שוד של סניפי בנקים באזור.

סניפי הבנקים ברחוב דרך שלמה וברחובות הסמוכים, כגון שדרות הר ציון וירושלים, חוו בעבר מקרים של שוד מזוין ודרישות כספים באיומים. האירוע הנוכחי מצטרף לשרשרת של תקריות אלימות שהתרחשו באזור זה לאורך השנים, ומעלה שאלות לגבי רמת הביטחון והאבטחה בסניפי הבנקים הפועלים בדרום העיר.