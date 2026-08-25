לדברי גורם אמריקאי בכיר לשעבר, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין חווה לחץ ניכר בעקבות התפתחויות בשדה הקרב. קארי פיליפטי, שכיהנה בעבר בתפקיד בכיר במחלקת המדינה האמריקנית וכיום משמשת כמנכ"לית קואליציית ונדנברג, העריכה בראיון לרשת 'פוקס ניוז' כי הכוחות האוקראיניים מצליחים לבצע תקיפות "הרבה יותר עמוק בשטח רוסיה, כולל לאזורים הסמוכים למוסקבה ולסנט פטרבורג".

לטענתה, ההתפתחויות הללו גורמות לרוסים "להיכנס לפאניקה" ומובילות להגברת התקיפות הרוסיות בתוך שטח אוקראינה. פיליפטי ציינה כי "פוטין נעשה חרד מאוד כשהוא נדחק לפינה", והוסיפה כי מוסקבה מנסה כעת לפגוע הן ביכולות הצבאיות של אוקראינה והן ברצון האזרחי להמשיך במאבק.

הערכות אלו נמסרו על רקע ציון יום העצמאות ה-35 של אוקראינה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הצהיר במהלך האירוע כי מדינתו שואפת לשלום, אך אינה מוכנה להיכנע לדרישות רוסיה. במקביל, מנהיגים אירופיים הגיעו לקייב כדי להביע תמיכה באוקראינה.

לדברי פיליפטי, במהלך השנה האחרונה רוסיה השיגה "כמעט שום הישגים טריטוריאליים". היא הוסיפה כי "פוטין חשב שהמבצע הצבאי המיוחד הזה יימשך מספר שבועות", אך המשך ההתנגדות האוקראינית מעביר מסר ברור לרוסיה ולמדינות נוספות כי "פלישה למדינה אחרת תביא להשלכות, לא לפרסים".