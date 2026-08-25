השירות המטאורולוגי מתריע על שינוי משמעותי במזג האוויר לקראת השבוע הבא: לאחר ימים רבים של חום כבד האופייני לחודש אוגוסט, צפויה להגיע לארץ מערכת גשומה בעלת אופי סתווי החל מליל שבת-ראשון הקרוב. מדובר בתופעה נדירה ביותר לעונה זו של השנה.

התחזית המעודכנת מצביעה על גשמים מקומיים שירדו באזורים שונים ברחבי הארץ: בצפון, במרכז, במישור החוף, בשפלה ובאזורי הפנים. בשעות הבוקר של יום ראשון, צפויות כמויות משקעים דו-ספרתיות באזורים מסוימים - דבר החורג מהרגיל באופן ניכר בחודש אוגוסט.

יש לציין כי זהו אירוע גשם שני ברציפות בחודש אוגוסט השנה. השירות המטאורולוגי מדגיש כי כבר אירוע גשם בודד בחודש זה נחשב לנדיר, ואם התחזית תתממש במלואה, צפויים להישבר שיאי משקעים תקופתיים שנרשמו בעבר.

חודש אוגוסט השנה מתאפיין בשילוב חריג של טמפרטורות גבוהות מהממוצע לצד אירועי גשם יוצאי דופן. באמצע החודש ירדו גשמים חזקים בצפון הארץ, בירושלים ובסביבותיה, כאשר בתחנת מעלה אדומים נרשמו 21 מילימטרים בשעה אחת, ולאחר מכן 25 מילימטרים - כמויות חריגות ביותר לעונת הקיץ.