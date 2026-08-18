השירות המטאורולוגי מפרסם כי היום, יום שלישי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, כאשר בשעות הערב והלילה יימשך העינון החלקי. באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ תירשם ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לתקופה זו של השנה.
ליום רביעי צפוי כי לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, מזג האוויר ייעשה נאה. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובמקביל צפויה הכבדה בעומס החום.
ביום חמישי, גם כן לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות יעלו שוב במעט, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב חלקי הארץ. עומס החום צפוי להכביד באופן נוסף.
הטמפרטורות הצפויות להיום ולשעות הלילה:
ירושלים: 18-31 מעלות
תל אביב: 25-31 מעלות
באר שבע: 21-32 מעלות
חיפה: 23-30 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-30 מעלות
אילת: 29-41 מעלות
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