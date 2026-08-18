נמל חיפה ( צילום: שרון לייבל/Flash90 )

השירות המטאורולוגי מפרסם כי היום, יום שלישי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, כאשר בשעות הערב והלילה יימשך העינון החלקי. באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ תירשם ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לתקופה זו של השנה.