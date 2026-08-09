השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (יום ראשון) אזהרה צהובה בשל ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון. האזהרה תקפה החל מהלילה, משעה 22:00, ועד מחר בבוקר בשעה 10:00. גובה הגלים הסיגניפיקנטי צפוי לנוע בין 70 ל-110 ס"מ, ללא שינוי משמעותי במהלך תקופה זו.

בשעות הבוקר של היום צפויה עננות חלקית, אך בהמשך היום מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות יעלו, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, ויהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה זו. עומסי החום יורגשו בכבדות. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.

מחר, יום שני, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, מזג האוויר יהיה נאה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות באופן קל, ויהיה חם מהרגיל ויבש באזור ההרים ובפנים הארץ, ומעט נעים יותר במישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי, מזג האוויר יהיה בהיר ברובו. החום יימשך, עם תנאים יבשים בהרים ובפנים הארץ ותנאים נעימים יותר במישור החוף. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים ימשיכו להישמר ברוב רחבי הארץ.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 20-33 מעלות

תל אביב: 26-32 מעלות

באר שבע: 24-34 מעלות

חיפה: 26-31 מעלות

טבריה: 25-36 מעלות

צפת: 23-37 מעלות

אילת: 30-41 מעלות