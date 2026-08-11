השירות המטאורולוגי הוציא היום (יום ג') אזהרה אדומה בשל עומסי חום קיצוניים המשפיעים על אזורי הבקעה והערבה. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר ברוב חלקי הארץ, כאשר הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה באזור ההרים ובפנים הארץ, ומחניקות במישור החוף בשל אחוזי הלחות הגבוהים.

האזהרה האדומה חלה על עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון ודרום מדבר יהודה, אזור ים המלח והערבה. באזורים אלו צפויים עומסי חום קיצוניים המסכנים את בריאות הציבור, ויש להימנע משהייה ממושכת בשטחים פתוחים.

בימים הקרובים צפויה ירידה הדרגתית בטמפרטורות. מחר, יום ד', יחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אולם מזג האוויר עדיין יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף ימשיך האופי המחניק. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים צפויים להימשך ברוב אזורי הארץ.

ביום ה' תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ועדיין מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, ומחניק במישור החוף. גם ביום זה יימשכו עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים ברוב חלקי הארץ. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 20-33 מעלות

תל אביב: 26-32 מעלות

באר שבע: 24-34 מעלות

חיפה: 26-31 מעלות

טבריה: 25-36 מעלות

צפת: 23-37 מעלות

אילת: 30-41 מעלות