היום, יום רביעי, צפוי מזג אוויר נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. בהרים ובאזורי הפנים תירשם עלייה קלה בטמפרטורות, ובעקבותיה תורגש החמרה בעומסי החום, בעיקר באזורי הפנים. במהלך הלילה: שמיים בהירים עד מעוננים חלקית.

מחר, יום חמישי, מזג האוויר יהיה נאה לאחר התפזרות העננות הבוקרית. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במתינות, ויהיו מעט מעל הממוצע העונתי, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו עוד יותר ברוב האזורים. החל משעות הצהריים צפויה התחזקות הרוחות הצפוניות לאורך רצועת החוף.

ביום שישי צפויה התחממות קלה נוספת, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, שם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף תורגש תחושת הביל. עומסי החום יגיעו לשיאם ויהיו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-35

חיפה: 23-30

טבריה: 23-36

צפת: 19-30

אילת: 28-40