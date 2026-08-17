היום, יום שני, צפוי מזג אוויר מעונן בחלקו. בהרים ובאזורי הפנים תירשם ירידה קלה בטמפרטורות, כאשר הטמפרטורות יהיו נמוכות במעט מהממוצע הרגיל לתקופה זו של השנה. עומס החום צפוי להיות מתון יותר. החל משעות אחר הצהריים קיימת אפשרות לגשם מקומי, בעיקר באזורי מזרח הארץ.

בשעות הלילה: עננות חלקית. לקראת שעות הבוקר המוקדמות ייתכן טיפטוף קל או גשם מקומי, בעיקר באזור מישור החוף הצפוני. ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן בחלקו. בהרים ובאזורי הפנים תירשם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות במעט מהממוצע לעונה. ביום רביעי, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, צפוי מזג אוויר נאה. בהרים ובאזורי הפנים תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ועומס החום צפוי להכביד. ירידה זמנית בטמפרטורות • בשבוע הבא: עומס חום קיצוני בבלי | 07.08.26 ירידה קלה בטמפרטורות אך עומסי החום נמשכים | תחזית מזג האוויר לסוף השבוע בבלי | 06.08.26 הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה: ירושלים: 18-31 תל אביב: 25-31 באר שבע: 21-32 חיפה: 23-30 טבריה: 22-34 צפת: 17-30 אילת: 29-41