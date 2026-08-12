עומסי חום כבדים בסיום בין הזמנים

השירות המטאורולוגי צופה כי היום (יום רביעי) יהיה בהיר ברוב שעות היממה. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, אך מזג האוויר יישאר חם מהרגיל ויבש באזורים אלו, ותחושת החום תהיה כבדה במישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים להימשך ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה צפויה מעונניות חלקית עד שמיים בהירים.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה אדומה בשל עומסי חום קיצוניים באזורים הבאים: עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון מדבר יהודה וים המלח, דרום מדבר יהודה וים המלח, והערבה.

ליום חמישי צפויים שמיים בהירים עד מעונניים חלקית. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במתינות, שוב בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. מזג האוויר עדיין יהיה מעט חם מהרגיל באזורים אלו, ותחושת החום תישאר כבדה במישור החוף. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים יימשכו ברוב חלקי הארץ.

ביום שישי צפויה מעונניות חלקית. הטמפרטורות ירדו שוב במעט ויחזרו לרמה הרגילה לעונה. עומסי החום צפויים להיחלש במידה מסוימת. קיימת אפשרות לטפטוף או גשם מקומי קל באזורי הצפון והמרכז.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרוב:

ירושלים: 20-33 מעלות

תל אביב: 26-32 מעלות

באר שבע: 24-34 מעלות

חיפה: 26-31 מעלות

טבריה: 25-36 מעלות

צפת: 23-37 מעלות

אילת: 30-41 מעלות