המשטר בצפון קוריאה פרסם המלצה יוצאת דופן להתמודדות עם גל החום הכבד שפוקד את המדינה בימים אלה: הטלוויזיה הרשמית של המדינה הציגה בפני האזרחים את שתיית הבירה כפתרון מומלץ להקלה על החום.

על פי דיווח של אתר "אן-קיי ניוז", המתמחה במעקב אחר אירועים בצפון קוריאה, ההמלצה שודרה ב-6 באוגוסט האחרון בתוכנית של הטלוויזיה המרכזית הקוריאנית, שהוקדשה לדרכי התמודדות עם חום הקיץ הכבד.

במהלך התוכנית הוצג ליטר בירה בפני הצופים כ"משקה בריאות יעיל להפגת החום". על המסך הוצגו כוסות עם המשקה הקר, והאזרחים התבקשו להשלים את שתיית הבירה במים או בתה חלש. בנוסף להמלצה זו, הציגה התוכנית גם מזונות ומשקאות קרים נוספים, ביניהם קרח מגורד, מיצי פירות ותה עם חלב.

אתר "אן-קיי ניוז" ציין כי ההמלצה לשתות בירה כאמצעי להתמודדות עם החום אינה מבוססת על המלצות רפואיות מקובלות. להיפך, אלכוהול עלול דווקא לגרום לאיבוד נוזלים מוגבר מהגוף, ולכן אינו מהווה תחליף לשתיית מים ולדרכי ההתמודדות המקובלות עם עומס חום.

ההמלצה המיוחדת עוררה תגובות ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים הגיבו בהומור לדיווח. "זו בדיוק העצה שמתאימה לי", כתב אחד המגיבים, בעוד אחר הגיב: "כן, המפקד!".