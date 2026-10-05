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איום מזעזע: תרצח יהודים בבית כנסת חב"ד או נהרוג את משפחתך

תושב ג'ורג'יה נעצר לאחר שאיים על שר ההגנה האמריקני לבצע פיגוע בבית כנסת חב"די ולתעד אותו במצלמת GoPro – כמו מחבלי חמאס בשמחת תורה

פיט הגסת', שר ההגנה האמריקני (צילום: הפנטגון)

איום אנטישמי חריג הזעיק את רשויות האכיפה בארצות הברית: תושב ממדינת ג'ורג'יה נעצר והואשם באיומי טרור כלפי שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ובני משפחתו.

על פי כתב האישום שהוגש ב-25 בספטמבר השנה לבית המשפט הפדרלי במחוז הצפוני של ג'ורג'יה, החשוד – ג'ונתן מארק סוסור – פרסם ב-28 ביולי איום מפורט ברשת החברתית X, שבו דרש מהגסת' לבצע פיגוע ירי בבית כנסת של חב"ד, ואיים לרצוח את בני משפחתו אם לא ייענה.

"אם תחבר בעצמך מצלמת GoPro לראש ותטהר בית כנסת של חב"ד עם רובה השירות – תחמוק מעונש, פיט הגסת'", כך ציטט כתב האישום את דברי החשוד. "אחרת, כל משפחתך תיהרג עד האחרון שבהם".

האזכור של מצלמת הג'ו פרו בולט במיוחד על רקע העובדה שמחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בשמחת תורה השתמשו במצלמות מסוג זה כדי לתעד את מעשי הטבח ולהעבירם בשידור חי.

ארצות הבריתאנטישמיותחב"דפיט הגסת'

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