השלג בסיביר חיכה עד מוצאי החג: כך חגגו סוכות בקור

חגיגות סוכות בסיביר חגיגות סוכות בסיביר 10 10 0:00 / 1:31

בעוד שבארץ ישראל חג הסוכות עבר במזג אוויר נוח, הרי שבסיביר הרחוקה נערכים מדי שנה לאפשרות של גשם, קור עז ואפילו שלג במהלך ימי החג. אך השנה זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת: השלג המתין והגיע רק לאחר יום טוב שני של שמחת תורה, והקהילה היהודית המקומית חגגה את הסוכות במזג אוויר נעים יחסית.

הרב ירחמיאל גורליק, שליח חב"ד בסיביר, סיפר: "תודה לה' הטוב שחיכה לנו עם השלג עד לאסרו חג על מנת שנוכל לחגוג סוכות חם ונעים ב"ה". לדבריו, למרות שאינם ישנים בסוכה בשל תנאי מזג האוויר הקשים, מצוות הישיבה בסוכה מתקיימת אצלם בדקדוק רב גם בתנאים קשים: "אנחנו לא ישנים בסוכה, אבל גם כוס מים רק בסוכה, אפילו בגשם ושלג. לא קל לשבת סעודת יום טוב בגשם או בקור. ברוך ה' היה חם ונעים". בסיביר, שם הטמפרטורות בחורף יורדות הרבה מתחת לאפס, הסוכה נבנית באופן מיוחד שמסייע להתמודד עם הקור הכבד. "בגלל שהרבה פעמים מאוד קר פה, יכול להיות גם מינוס, אז בונים את הסוכה די אטומה. אנחנו עושים אותה כמו חממה, וזה די עוזר שלא ייכנס קור דרך הקירות", הסביר הרב גורליק.

השלג בסיביר שהגיע לאחר החג השלג בסיביר שהגיע לאחר החג 10 10 0:00 / 0:16

כאשר הקור עז במיוחד, משתמשים בקהילה גם בגופי חימום חשמליים או על גז, כדי לאפשר ישיבה ממושכת בסוכה. השנה, לדבריו, בשעות היום השמש אפשרה לשבת בסוכה בנוחות יחסית.

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הסוכה של הקהילה היא הסוכה היחידה בעיר כולה, והיא משמשת את כל יהודי המקום לאורך ימי החג. "יהודים מכל העיר כל הזמן, כל היום וכל הלילה, באים לשבת קצת בסוכה, לשתות משהו וגם ליטול ארבעת המינים. היה סוכות כמו שצריך", סיפר הרב גורליק.

גם מועד החג בלוח השנה משפיע על תנאי מזג האוויר. לדבריו, השנה, כשהחג חל בחודש ספטמבר, מזג האוויר היה נוח יחסית. לעומת זאת, בשנה הבאה, כשהחג יחול בחודש אוקטובר, צפוי להיות קר יותר.