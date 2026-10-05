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מעמדי הוד בירושלים

אלפים בהקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר

מעמד מרומם במוצאי החג בירושלים בראשות זקן רבני ברסלב • בין המשתתפים נמנו נגידים שהגיעו מעבר לים • רגע מיוחד: הרב ליפא פרידמן מסאטמר כובד בהחזקת ספר תורה

הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר| צילום: צילום: ברוך גולדבסקי

המוני משתתפים נהרו במוצאי החג לאוהל ענק שהוקם בירושלים, למעמד ההקפות שניות המרומם בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב. אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו במעמד שנערך בשמחה עצומה ובהתעוררות רבה.

בין ההמונים שהגיעו למעמד נמנו נגידים ואנשי עסקים שהגיעו במיוחד מחוץ לארץ כדי לשהות בימי החג בארץ ישראל ולהשתתף במעמדים הקדושים.

רגע מיוחד התרחש במהלך ההקפות, כאשר הרב ליפא פרידמן, המכונה 'איש השלום' מסאטמר, זכה לכיבוד מיוחד והחזיק את ספר התורה באחת ההקפות. הרגע עורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים.

תיעוד מרהיב מימי הושענא רבה וממעמד ההקפות שניות המרומם מצורף לכתבה.

הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: דוד ארזני )
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר (צילום: שוקי לרר)

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