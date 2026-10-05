הקפות שניות אצל הגאון רבי יעקב מאיר שכטר

המוני משתתפים נהרו במוצאי החג לאוהל ענק שהוקם בירושלים, למעמד ההקפות שניות המרומם בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב. אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו במעמד שנערך בשמחה עצומה ובהתעוררות רבה.
בין ההמונים שהגיעו למעמד נמנו נגידים ואנשי עסקים שהגיעו במיוחד מחוץ לארץ כדי לשהות בימי החג בארץ ישראל ולהשתתף במעמדים הקדושים.
רגע מיוחד התרחש במהלך ההקפות, כאשר הרב ליפא פרידמן, המכונה 'איש השלום' מסאטמר, זכה לכיבוד מיוחד והחזיק את ספר התורה באחת ההקפות. הרגע עורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים.
תיעוד מרהיב מימי הושענא רבה וממעמד ההקפות שניות המרומם מצורף לכתבה.
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