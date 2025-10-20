תיעוד ענק מירח האיתנים בחצה"ק זוועיהל, מעבודת הנענועים בהיכל בית מדרשו וברחבת הכותל המערבי, בשמחת בית השואבה, וחביטת הערבות ביום הושענא רבה | בשיאו של החודש ערך הרבי את מעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, כשהוא מפזז עם ספר התורה של ספר התורה העתיק של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע הנמצא בבית גנזיו מירושת אבותיו הקדושים (חסידים)
חג הסוכות ושמחת תורה נחוגו ברוב פאר, הוד והדר אצל זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, מתוך התרוממות הנפש | במהלך חול המועד ערך הרבי את השולחן הטהור בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בעיה"ק ירושלים, |שיא החגיגות נרשם במוצאי שמחת תורה, לאחר הבדלה, החל מעמד הקפות שניות בצל הקודש. הקהל הרחב פיזז בריקודים נלהבים לכבוד התורה, כשהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והריקודין | בסיום הריקודים, נצפה הרבי בריקוד נלהב במיוחד, כשהוא פורץ בשירת "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" מתוך ערגה וכיסופים לבניין בית המקדש | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
במוצאי חג שמחת תורה, כאשר שמחת החג עדיין בשיאה, התכנסו כלל תלמידי ישיבת "שכר שכיר" למעמד המסורתי של הקפות שניות | המעמד נערך בהיכל הישיבה יחד עם כלל ראשי ורבני הישיבה, ובראשם ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לייב לוי, חבר מועצת גדולי התורה | במרכז בית המדרש פיזזו הרבנים בריקודים נלהבים וסוחפים לכבוד התורה והבחורים הנרגשים הקיפו את המעגלים תוך שהם עומדים על ה"פארנצעס" מסביב, כשהם מריעים ומוחאים כפיים בקולות אדירים לכבוד התורה (עולם הישיבות)
חג הסוכות והושענא רבה נחגגו בחצר הקודש אלכסנדר בהתרוממות רוח גדולה, כשמעל הכל ריחפה תחושת היסטוריה ופרידה | התיעוד המרומם מביא רגעים נבחרים מעבודת הקודש של האדמו"ר מאלכסנדר, במהלך ימי החג ויום הושענא רבה | רגע השיא נרשם ביום טוב שני של גלויות בשמחת תורה, האדמו"ר הופיע בהדרו במניין המיוחד שנערך לבני חוץ לארץ בהיכל בית מדרשו, ופיזז לכבודם עם ספר התורה. מדובר באחד האירועים האחרונים בהיכל בית המדרש המיתולוגי, לפני הריסתו המתוכננת, לטובת בנייתו מחדש לתפארה (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה מחגי תשרי בצל הגאון רבי שלמה קנייבסקי, ראש ישיבת 'קריית מלך' | החל מעבודת הנענועים בסוכתו כשדמות דיוקנו של אביו - מרן שר התורה זצ"ל ברקע מפארת את הסוכה, ובהמשך, בעריכת ההקפות שניות בהיכל ישיבתו הרמה ברוב ששון ושמחה בצאת החג (חרדים)
חג הסוכות נחתם בחצר הקודש מודז'יץ במעמד הקפות שניות מלא התעוררות ודבקות עליונה | במרכז המעמד ישב הרבי על כס מלכותו כשבידו ספר תורה קטן שנכתב לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד, והריקוד עמו שימש למעשה כהקפת ניצחון רוחני על מאבדי ישראל | המחזה הנעלה תועד בעדשתו של הצלם שוקי לרר, כשהוא חושף את דבקותו של הרבי בעת התורה, החסידים רוקדים בשמחה עצומה, וילדי החמד מקפצים במעגל קרוב לרבי, כשהם מבטאים את נצח ישראל לדורותיו (חסידים)
באוהל ענק שהוקם בסמוך למעון קודשו בעיה"ק ירושלים, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב את מעמד ההקפות שניות, בהשתתפות אלפי חסידים ואוהדים שצפו במחזה ההוד, בו פיזז הגה"צ ממרומי גילו, עם ספר תורה זעיר, כשכולו קורן מאור קדושתו של התורה הקדושה משוש חייו (חסידים)
במרכז החסידות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את ימי חג הסוכות ושמחת תורה ברוב פאר והדר | המעמדים המרוממים בחצר הקודש, שכללו את הטישים ואת עבודת הנענועים, הגיעו לשיאם בצאת החג, עת ערך האדמו"ר את מעמד הקפות שניות ביד רמה ומתוך להבת אש קודש | הרבי רקד בדבקות ובהתלהבות עצומה כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים הנרגש למחולות של שמחה של מצווה (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)
אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידים נהרו במוצאי חג שמחת תורה אל מעמד ההקפות השניות בחצה"ק נדבורנה, במרכז החסידות בבני ברק | בשיא הריקודים פיזז האדמו"ר מתוך שמחה ודבקות בריקוד סוער ומרגש, בלהב אש קודש, כשהוא סוחף אחריו את כלל החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות בחורי ישיבת "תפרח" המעטירה חגגו במוצאי החג את מעמד ההקפות השניות, בראשות ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי אביעזר פילץ | המעמד המרומם התקיים בהיכל הישיבה, כשמאות הבחורים הקיפו את הבימה בשירה וריקודים סוערים של שמחת התורה | בשיא המעמד הופיע ראש הישיבה ופיזז בריקוד של דבקות והתלהבות, כשהוא מלהיב את מאות הבחורים (עולם הישיבות)
הצלם המיתולוגי שוקי לרר הצליח להשתחל מיד בצאת חג שמחת תורה אל תוך היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים, ולתעד את אחד המעמדים העוצמתיים והמרוממים של השנה – הקפות השניות ע"י האדמו"ר מגור, לעיני רבבות חסידיו | המראות – האדמו"ר אחוז בספר התורה, השמחה העצומה, הדבקות, והשירה אדירה בשילוב ריקודי הקודש – מתועדים בגלריה מרהיבה, כזו שלא נראתה מעולם בצילומי חצה"ק גור (חסידים)