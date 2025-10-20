בבלי

עוד כתבות על הקפות שניות:

ומתי הקפות שניות? | הפרטים המלאים

מעמד נשגב

הישג מרשים

1

"לשנה הבאה בירושלים" 

ש

גודל הטרגדיה

אסף מגידומקודם

בראשות חבר המועצת

נפרדים בשמחה

פִּנַת יִקְרַת

תיעוד מרגש

קְהִלּוֹת יַעֲקֹב

שמחת התורה נחתמה בעוצמה

אש ודבקות

ראש העיר הפתיע כחזן

שמחת התורה

צפו בתיעוד

שמחת התורה בשיאה

לא נראה מעולם
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר