ראש עיר ניו יורק זוהראן ממדאני התארח במהלך ימי חול המועד בביתו של העסקן החב"די יעקב ברמן בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, לביקור משפחתי אישי.

ברמן, עסקן בולט בשכונה, משתף כי "אירחנו את ראש העיר כדי לשתף אותו ביופי ובמשמעות של החג. זה היה ביקור אישי, לא במסגרת רשמית. בסוכה השתתפו רק אנשי הצוות שלו ובני משפחתי".

במהלך הביקור שוחחו הנוכחים על חג הסוכות, על בני המשפחה ועל המסרים של החג שעם ישראל חוגג כבר אלפי שנים.

ילדי המארח סיפרו לראש העיר על מנהג "האושפיזין" – האורחים המוזמנים לסוכה בכל יום מימות החג, כמובא בזוהר הקדוש. בערב שבו התארח ממדאני, האושפיזין היה אהרן הכהן, הידוע כמי שפעל להרבות שלום. "בירכנו את ראש העיר, שיוביל אחדות ויפעל לחבר בין תושבי ניו יורק", מספר ברמן.

ברמן גם שיתף את ראש העיר בכך שהבית שבו התגורר בשכונה בצעירותו היה ממוקם מאחורי ביתו של הרבי מליובאוויטש זצוק"ל. הוא סיפר לו זיכרונות מהתקופה שבה הרבי התגורר בבית.

הביקור עורר תגובות מצדדים שונים. גורמים בקהילות יהודיות ביקרו את ברמן על כך שנפגש עם ממדאני, שהתבטא בעבר בביטויים קשים נגד ישראל ומדיניותה. מנגד, גורמים אנטישמים ביקרו את ראש העיר על ביקורו בבית המשפחה החרדית.

ברמן משיב לביקורת: "ראש העיר יודע היטב שאני ומשפחתי תומכים בישראל. הגישה שלי, כפי שאני מבין אותה מתורתו של הרבי מליובאוויטש, היא שלעולם אין לסגור את הדלת בפני שיח. שום דבר לא מושג באמצעות סירוב לקיים הידברות. אפשר לנהל שיחה ובמקביל לעמוד איתן על האמונות שלנו ולהישאר גאים במורשת שלנו".