אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו ( צילום: רשתות חברתיות )

הקואליציה הצבאית בראשות סעודיה השיקה מבצע אווירי נרחב בתימן תחת השם "פגר אל-ימן" ("שחר תימן"), במסגרתו השתתפו מאה מטוסי קרב והושמדו לא פחות מ-324 מטרות של המיליציה החות'ית הנתמכת על ידי איראן. המבצע מסמן התלקחות מחודשת של המלחמה האזרחית בתימן לאחר תקופה של רגיעה יחסית.

דובר הקואליציה, אלוף משנה תורכי אל-מאלכי, פרסם את פרטי המבצע: כיסוי אווירי רצוף במשך 24 שעות ביממה לכוחות הממשלה התימנית המוכרת בינלאומית, הגנה אווירית על מצר באב אל-מנדב – נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עוברת כ-12% מהסחר העולמי, והמשך פגיעה במטרות נעות של החות'ים. המבצע הושק על ידי ראש מועצת הנשיאות התימנית, ראשד אל-עלימי, במטרה מוצהרת: השבת מוסדות המדינה, כיבוש מחדש של שטחים שהוחזקו על ידי החות'ים, ושחרור סנא. הכוחות התימניים, כולל "בריגדות הענקים" ו"מגן האומה", דיווחו על התקדמות משמעותית באזור דובאב, השתלטות על שדה התעופה המקומי, וחסימת צירים חשובים ליד באב אל-מנדב. על פי דיווחים מהשטח, מאות לוחמים חות'ים כותרו באזור. ההתלקחות מתרחשת על רקע המתיחות האזורית הרחבה יותר, כולל העימות בין ארצות הברית לאיראן, שבו החות'ים משמשים שחקן מרכזי בציר ההתנגדות. משאית עפה מעל צוק באיראן והתרסקה אליהו לוי | 04.10.26 בחודשים האחרונים חידשו החות'ים מתקפה, כבשו שטחים לאורך חוף הים האדום, ואיימו ישירות על נתיבי השיט. בספטמבר השנה השלימו כוחות החות'ים את אחד ההישגים הטריטוריאליים הגדולים ביותר שלהם מאז פרוץ המלחמה, כשהשתלטו על נמל מוח'א בחוף המערבי של תימן והתקדמו דרומה לעבר ד'ובאב. במהלך ההשתלטות על האזור נפלו לידי החות'ים נכסים צבאיים אדירים, בהם שדה התעופה בני אל-חכּם – מנחת צבאי מתקדם בעל מסלול באורך של כ-3.2 ק"מ שהוקם בתמיכה אמירתית, מוצבים הרריים מבוצרים ובהם מחנה אל-עומרי המשקיף ישירות על המיצר, בונקרים תת-קרקעיים, מערכות תצפית מתקדמות ומעגני השליטה בנמל מוח'א.

מקורות תימניים ומערביים מצביעים על כך שהמתקפה החות'ית לוותה בייעוץ והכוונת עומק מצד משמרות המהפכה של איראן. על פי דיווח סוכנות רויטרס, המהלך הצבאי המהיר והמסוכן של החות'ים לאורך חופי הים האדום הוא תוצאה של פקודה ישירה שהגיעה מלשכות משמרות המהפכה בטהרן.

הקואליציה הסעודית, שכוללת כמה מדינות ערביות, חזרה לפעולה אווירית נרחבת כדי לבלום את ההתקדמות ולתמוך בממשלה הלגיטימית. סעודיה מדגישה את זכותה להגן על ביטחונה ועל חופש השיט הבינלאומי.

על פי הנתונים שמסתמנים מהשטח, כ-500 הרוגים כבר נספרו בצל הקריסה המוחלטת של ההפוגה. קרוב ל-50 אלף נפשות נמלטות בבהלה מבתיהן מול מצרי באב אל-מנדב הבוערים. אזור תעז בוער מתקיפות צבא תימן, וכפרים שלמים הפכו לערימת אפר. החות'ים מדווחים על 129 גיחות תקיפה סעודיות ב-48 השעות האחרונות.

אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו - צילום: רשתות חברתיות אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

במקביל למבצע הצבאי, נרשם התאוששות ביצוא הנפט הגולמי מהמזרח התיכון. לראשונה מאז תחילת הסכסוך בפברואר, הממוצע השבועי של משלוחי הנפט ממדינות המזרח התיכון, ללא איראן, עבר את רף 18 מיליון החביות ביום במשך מספר ימים רצופים. הנתונים, שנחשפו על ידי חברת המעקב הימי Kpler, מראים על התאוששות בהיקפי הסחר למרות הטרור הימי.

במקביל לגידול במשלוחים, נרשמו ירידות במחירי הנפט בשווקים: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-1.6% ל-101.35 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI ירד ב-1.20% ל-90.02 דולר. התאוששות הנפחים מתרחשת על אף ניסיונות מצור איראניים והתקפות על כלי שיט במצרי הורמוז.