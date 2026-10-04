תיעוד קשה הגיע מאתר בנייה באזור שיראז שבאיראן, שבו תועד רגע בו משאית כבדה איבדה את מערכת הבלמים במהלך עבודה והפכה תוך שניות לכלי רכב שאין עליו שליטה.

במצלמות האבטחה נראית המשאית כשהיא מתקרבת במהירות רבה לשפת מדרון תלול. הנהג כבר לא הצליח לעצור את הרכב הכבד, והמשאית המשיכה בתנועתה עד שהתרוממה לאוויר וטסה מעבר לקצה המדרון. במשך רגע ארוך נראית המשאית מרחפת באוויר, לפני שהיא צונחת בעוצמה אל תחתית המדרון.

משאית באיראן איבדה בלמים ועפה מעל צוק - צילום: רשתות חברתיות משאית באיראן איבדה בלמים ועפה מעל צוק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

על פי הדיווחים ברשתות החברתיות באיראן, הנהג ניצל מהתאונה. עם זאת, גולשים רבים הביעו ספקנות והעלו שהדבר נראה כמעט בלתי אפשרי לאור עוצמת ההתרסקות והמקום אליו נפלה המשאית.

גורמים רשמיים באיראן הסבירו לכלי התקשורת כי תאונות שבהן משאיות מאבדות בלמים מסוכנות במיוחד בשטחים הרריים: המשקל הרב של כלי הרכב, יחד עם השיפוע, גורמים לו לצבור מהירות רבה תוך זמן קצר ומקשים מאוד על הנהג להשיג שליטה.