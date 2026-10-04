בבלי
צפו בתיעוד המפחיד

משאית איבדה שליטה באיראן, עפה מעל צוק והתרסקה

תיעוד דרמטי מאתר בנייה באזור שיראז: משאית כבדה איבדה בלמים, המריאה באוויר מעל מדרון והתרסקה בעוצמה • הנהג ניצל בנס

תיעוד קשה הגיע מאתר בנייה באזור שיראז שבאיראן, שבו תועד רגע בו משאית כבדה איבדה את מערכת הבלמים במהלך עבודה והפכה תוך שניות לכלי רכב שאין עליו שליטה.

במצלמות האבטחה נראית המשאית כשהיא מתקרבת במהירות רבה לשפת מדרון תלול. הנהג כבר לא הצליח לעצור את הרכב הכבד, והמשאית המשיכה בתנועתה עד שהתרוממה לאוויר וטסה מעבר לקצה המדרון.

במשך רגע ארוך נראית המשאית מרחפת באוויר, לפני שהיא צונחת בעוצמה אל תחתית המדרון.

משאית באיראן איבדה בלמים ועפה מעל צוק
משאית באיראן איבדה בלמים ועפה מעל צוק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

על פי הדיווחים ברשתות החברתיות ב, הנהג ניצל מהתאונה. עם זאת, גולשים רבים הביעו ספקנות והעלו שהדבר נראה כמעט בלתי אפשרי לאור עוצמת ההתרסקות והמקום אליו נפלה המשאית.

גורמים רשמיים באיראן הסבירו לכלי התקשורת כי תאונות שבהן משאיות מאבדות בלמים מסוכנות במיוחד בשטחים הרריים: המשקל הרב של כלי הרכב, יחד עם השיפוע, גורמים לו לצבור מהירות רבה תוך זמן קצר ומקשים מאוד על הנהג להשיג שליטה.

איראןשיראזתאונות דרכים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר