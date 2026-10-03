מצוד ( צילום: דובר צה"ל )

שבת סוערת חלפה על הזירה הביטחונית, כאשר ישראל ממשיכה לפעול בעוצמה במספר חזיתות במקביל. בשעות הבוקר פיצץ צה"ל את ביתו של מחמד אל-עאמודי, הנחשב למחליפו של יחיא סינוואר בהנהגת ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. על פי דיווחים מהשטח נהרגו במקום מספר אנשים, אך טרם התקבל אישור רשמי לגבי גורלו של אל-עאמודי עצמו.

המבצע מדגים את יכולת צה"ל להמשיך ולפגוע בדרגים הבכירים של חמאס גם בשלב זה של הלחימה, בעוד הארגון מנסה לשקם את שורותיו. בחודש ספטמבר בלבד חיסלו צה"ל והשב"כ 70 מחבלים מארגון הטרור חמאס, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלים שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר.

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פעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

בזמן שישראל מתמודדת עם הזירות הקרובות, בארצות הברית התכנסו הנשיא טראמפ וקבינט הביטחון שלו בליל שישי בקמפ דייוויד. על סדר היום: המשך הצעדים מול איראן והחות'ים בתימן. הפגישה מתקיימת ברגע שבו המתח האזורי גבוה, וההחלטות שיתקבלו שם עשויות להשפיע ישירות על מרחב הפעולה הישראלי מול הציר האיראני.

בהקשר זה, צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי. סוללה אחת נשלחה לסעודיה כדי להגן על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת נשלחה לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי. המהלך מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את שתי בעלות הברית ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן.

הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

טראמפ אמר ביום חמישי כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים, וציין: "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר". בתחילת חודש אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות נגד תשתיות אנרגיה איראניות, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת. הם הביעו חשש כבד שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן.

בזירה העיראקית, ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה. עם עזיבת הכוחות האמריקניים, המיליציות השיעיות ובראשן "כתאיב חיזבאללה" ו"תנועת א-נוג'באא" מסרבות בתוקף להתפרק. התוצאה בשטח מייצרת את השלמת "הסהר השיעי" – רצף טריטוריאלי שדרכו משונעים אמצעי לחימה, טכנולוגיה צבאית ולוחמים מאיראן דרך עיראק אל סוריה ולבנון.

התמונה הכוללת ברורה: ישראל ממשיכה להפעיל לחץ צבאי על חמאס ועל חיזבאללה, מתמודדת עם איומים חדשים, ומקבלת במקביל רוח גבית מדינית-ביטחונית מוושינגטון. השבת האחרונה הוכיחה שוב שהזירה אינה רגועה – והיא רחוקה מלהיות כזו גם בימים הקרובים.